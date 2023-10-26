У Monobank розповіли про шахрайську схему, в яку українці "вклали" мільйони гривень

Співзасновник Monobank розповів, як тисячі українців місяцями співпрацювали з "брокерами та біржами", які займалися шахрайством. Більше про це - далі у тексті.

Йдеться про так званих брокерів та бірж, які продавали акції, яких просто не існує. У Monobank розповіли, що майже 5 тисяч їхніх клієнтів кожного місяця переказували їм орієнтовно 3 мільйони гривень, згідно з даними з березня по липень 2023 року.

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У Monobank розповіли про шахрайську схему

Тоді як у першій половині жовтня ця шахрайська схема вийшла на новий рівень. Адже за 15 днів на рахунки цих "бірж та брокерів" перерахували 6 мільйонів гривень. Олег Гороховський припустив, що загальна сума за місяць може сягнути 8 – 9 мільйонів гривень.

Виходить, що бажання заробити "легкі гроші" неухильно зростає. Я вже навіть трохи збентежений,

– заявив Гороховський.

Український банкір додав, що вкрай складно захистити людину, яка самостійно надсилає власні гроші біржу, якої просто не існує. Крім того, він зауважив, що надіславши ці кошти для ЗСУ, то користі було б більше

За даними Нацбанку, від початку повномасштабної російської агресії 11% українців потрапляли у тенета шахраїв. Найпоширеніші схеми – продаж в Інтернеті, фішингові посилання та злам акаунтів.