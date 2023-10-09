На які схеми попадалися українці найчастіше

За даними опитування НБУ, яке було проведено разом з "Опендатабот", після повномасштабного вторгнення 11% українців стали жертвами шахрайства.

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Зверніть увагу! Найпоширеніші схеми шахрайства стосувалися купівлі чи продажу товарів в інтернеті – 52,7%. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій, зазначили в НБУ.

Наразі опитування пройшло понад 112,9 тисячі користувачів.

Найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18 – 24 років та людей старше 65 років.

Майже третина жертв шахраїв втратили близько 500 гривень.

Ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

Цікаво, що друга за популярність схем шахрайства стосувалася фішингових посилань, а третя й четверта – злам акаунтів в соцмережах та виманювання інформації телефоном.

Як дії шахраїв прокоментували в НБУ

За словами Андрія Поддєрьогіна, директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, вразливість українців під час війни використовується шахраями. І протидіятиме цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення.

Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу,

– пояснює директор.

Нагадуємо, що більшість дій шахраїв припадає на Інтернет – 94%, далі йде торговельна мережа – 4%, а на останок банкомати – 2%. Про це свідчать дані НБУ.