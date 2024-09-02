НБУ хоче розробити новий дизайн для "шагів"

За його словами, є два варіанти: просто змінити назву на "шаги" без зміни дизайну, або ж розробити новий дизайн, який би символізував цю зміну, передає 24 Канал.

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Це важливо не лише для відновлення історичної справедливості, але й для того, щоб відобразити символічність моменту.

Андрій Пишний Голова НБУ Я хочу, щоб команда Національного банку попрацювала над новим дизайном. Тому що у цьому рішенні буде демонстративність. Ми повинні не лише відновити справедливість, можливо, ми повинні якось її відрефлексувати, символізувати, викарбувати символічність цього моменту на монеті "шаг".

Тираж нових монет складе 20 мільйонів. Як приклад, монети, випущені на підтримку Збройних сил України, мають тираж не менше 10 мільйонів.

Національний банк сподівається, що ця ініціатива приверне увагу до дизайну та символіки грошей, а також сприятиме створенню експертного середовища для обговорення нових символів і повідомлень, які мають бути відображені на монетах.

Ідеї щодо дизайну банкнот

За словами Пишного, в Європейському Союзі протягом останніх 30 років тричі оновлювали дизайн банкнот, досягнувши консенсусу. НБУ сподівається, що обговорення можливих змін може призвести до нових ідей та символів, які матимуть фундаментальне значення для країни та її майбутніх поколінь.

Дуже цікавий факт про українську гривню – це те, що у нас використовується така система використання зображень постати, як в доларі США...Але мене зацікавила інша історія. Євро кожного десятиліття змінює свій дизайн, змінює те, що на ньому зображено. В Україні ми тримаємося довкола одних і тих самих постатей, при чому, на мою особисту думку, їх підбір не відображає нашу буденність,

– ділиться голова НБУ.

Він додав, що попросив команду НБУ створити панно з усіма зразками банкнот від найперших до сучасних, аби проаналізувати, як вони відображають історичний контекст.