Откуда поставляют нефть компании NIS?

Восстановление импорта позволит перезапустить единственный нефтеперерабатывающий завод страны в Панчеве и избежать дефицита топлива зимой, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Не все рвут связи с Кремлем: одна из стран Европы заключила газовое соглашение с Россией

Осуществлять поставки будут через Адриатический нефтепровод в Хорватии, который пока остается единственным маршрутом для транспортировки нефти по трубопроводу в Сербию.

Первую партию объемом 85 тысяч тонн доставят с терминала в хорватском городе Омишал, где она уже хранится. Это иракская нефть Kirkuk.

Позже в январе NIS получит меньшую партию нефти Es Sider из Ливии.

По расчетам, этих объемов хватит для работы завода минимум девять дней при условии полной загрузки,

– пишет издание.

В компании заявили, что ожидают доставку сырой нефти на Панчевский НПЗ уже на следующей неделе, а также планируют импорт дополнительных объемов.

Заметьте! В компании детали поставок не комментируют. Однако оператор нефтепровода JANAF, который обеспечивает импорт, заявил, что готов транспортировать нефть в течение всего срока действия разрешения.

Какие санкции США ввели против NIS?

США ввели санкции против NIS в октябре прошлого года в рамках более широких мер против энергетического сектора России из-за войны против Украины. Это привело к остановке единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает около 80% внутреннего рынка, пишет Barron's.

Однако Вашингтон предоставил временную разрешительную лицензию компании до 23 января. Это дало ей небольшой промежуток времени, чтобы закупить партии нефти для НПЗ и обеспечить страну топливом на фоне зимнего роста спроса.

В воскресенье, 4 января, президент Сербии Александар Вучич анонсировал, что NIS возобновит производство после 36-дневного перерыва:

по его словам, нефтеперерабатывающий завод заработает 17 или 18 января;

полноценное производство стартует 25 – 26 января.

Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января,

– заявил Вучич.

Важно! Ранее сербское правительство убеждало, что страна имеет достаточные запасы топлива. Однако прекращение поставок сырой нефти из-за санкций вызвало беспокойство в обществе из-за возможного дефицита.

Что еще нужно знать о компании NIS?