Откуда поставляют нефть компании NIS?
Восстановление импорта позволит перезапустить единственный нефтеперерабатывающий завод страны в Панчеве и избежать дефицита топлива зимой, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Осуществлять поставки будут через Адриатический нефтепровод в Хорватии, который пока остается единственным маршрутом для транспортировки нефти по трубопроводу в Сербию.
- Первую партию объемом 85 тысяч тонн доставят с терминала в хорватском городе Омишал, где она уже хранится. Это иракская нефть Kirkuk.
- Позже в январе NIS получит меньшую партию нефти Es Sider из Ливии.
По расчетам, этих объемов хватит для работы завода минимум девять дней при условии полной загрузки,
– пишет издание.
В компании заявили, что ожидают доставку сырой нефти на Панчевский НПЗ уже на следующей неделе, а также планируют импорт дополнительных объемов.
Заметьте! В компании детали поставок не комментируют. Однако оператор нефтепровода JANAF, который обеспечивает импорт, заявил, что готов транспортировать нефть в течение всего срока действия разрешения.
Какие санкции США ввели против NIS?
США ввели санкции против NIS в октябре прошлого года в рамках более широких мер против энергетического сектора России из-за войны против Украины. Это привело к остановке единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает около 80% внутреннего рынка, пишет Barron's.
Однако Вашингтон предоставил временную разрешительную лицензию компании до 23 января. Это дало ей небольшой промежуток времени, чтобы закупить партии нефти для НПЗ и обеспечить страну топливом на фоне зимнего роста спроса.
В воскресенье, 4 января, президент Сербии Александар Вучич анонсировал, что NIS возобновит производство после 36-дневного перерыва:
- по его словам, нефтеперерабатывающий завод заработает 17 или 18 января;
- полноценное производство стартует 25 – 26 января.
Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января,
– заявил Вучич.
Важно! Ранее сербское правительство убеждало, что страна имеет достаточные запасы топлива. Однако прекращение поставок сырой нефти из-за санкций вызвало беспокойство в обществе из-за возможного дефицита.
Что еще нужно знать о компании NIS?
США предоставили компании NIS время до 24 марта для проведения переговоров по выходу российских владельцев из состава акционеров, в частности "Газпрома" и его нефтяного подразделения "Газпром нефть".
Общая структура собственности серского НПЗ сейчас такова: 11,3% акций принадлежит "Газпрому", 44,9% – "Газпром нефти", 29,9% – сербскому правительству, остальные акции распределены среди мелких инвесторов и работников компании.
Президент Сербии Александар Вучич поставил ультиматум российским владельцам о продаже своей доли в NIS, отметив, что в противном случае Белград возьмет контроль над компанией.
По словам Вучича, сейчас продолжаются переговоры с "Газпромом" по продажи российской доли NIS венгерской национальной компании MOL. Сербский лидер подчеркнул, что не имеет возражений против такого варианта, поскольку Венгрия считается дружественной к Сербии страной.