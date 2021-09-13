Експерти зі зв'язків з громадськістю сходяться на думці, що чемпіон – це мрія маркетолога з активними фанатами в Інтернеті, талантом та харизмою.

Варте уваги Спортивні пристрасті: як інвестувати в любов до футболу

Сходження нової зірки спорту

Після перемоги на престижному турнірі в США Емма Радукану отримала чек на 2,5 мільйона доларів та похвалу від справжньої легенди тенісу Мартіни Навратілової та привітання від королеви Єлизавети ІІ.

Я не відчуваю жодного тиску. Мені лише 18. Я просто розважаюся з тим, що трапляється на моєму шлях,

– заявила тенісистка, пожартувавши, що її ціллю на турнірі була заробити достатньо грошей, щоб замінити втрачені Airpods.

Такий успіх неможливо ігнорувати. Forbes оцінив капітал найбільш високооплачуваної спортсменки світу Наомі Осаки у 60 мільйонів доларів. Цікаво, що 55 мільйонів доларів тенісистка отримала від більше ніж 20 спонсорів, включаючи Google та Louis Vuitton.

Новий калібр

Однак гуру у сфері зв'язків з громадськістю Марк Борковський, який працював з Майклом Джексоном та Led Zeppelin, переконаний, що після перемоги на Відкритому чемпіонаті США з тенісу статус дівчини різко змінився. Він вважає, що вона має потенціал стати першою зіркою спорту у Великій Британії на мільярд доларів.

Це початок чогось епічного. Без сумнівів, вона – дівчина на мільярд доларів. Вона справжня. Це не просто про її надзвичайну гру в теніс, це також про її походження, етнічність, свобода духу,

– наголосив експерт.

Цікаво Біткойн може суттєво зрости в ціні, – топменеджер інвесткомпанії з активами на 9,5 трильйона

Чарлі Білл з компанії Seven League зауважив, що кількість підписників Емми Радукану в Instagram стрімко зростає. Зараз ця цифра досягнула позначки в 1,6 мільйона осіб. На його думку, це ще одна перевага тенісистки, адже вона звикла до цифрових технологій, тому для неї це інтуїтивно зрозуміло. Крім того, Чарлі Білл наголосив, що цифрова аудиторія кмітлива, і вона буде ігнорувати рекламу та контент, який їй не подобається, а високий рівень взаємодії в соціальних мережах – золотий стандарт для потенційних спонсорів.

Перемога Емми Радукану на турнірі в США: дивитися відео