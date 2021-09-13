Эксперты по связям с общественностью сходятся во мнении, что чемпион – это мечта маркетолога с активными фанатами в Интернете, талантом и харизмой.

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Восхождение новой звезды спорта

После победы на турнире в США Эмма Радукана получила чек на 2,5 миллиона долларов, похвалу от настоящей легенды тенниса Мартины Навратиловой и поздравления от королевы Елизаветы II .

Я не чувствую никакого давления. Мне всего 18. Я просто развлекаюсь с тем, что попадается на моем пути,

– заявила теннисистка, пошутив, что ее целью на турнире была заработать достаточно денег, чтобы заменить утраченные Airpods.

Такой успех невозможно игнорировать. Forbes оценил капитал наиболее высокооплачиваемой спортсменки мира Наоми Осаки в 60 миллионов долларов. Интересно, что 55 миллионов долларов теннисистка получила от более чем 20 спонсоров , включая Google и Louis Vuitton.

Новый калибр

Однако гуру в сфере связей с общественностью Марк Борковский, который работал с Майклом Джексоном и Led Zeppelin , убежден, что после победы на Открытом чемпионате США по теннису статус девушки резко изменился. Он считает , что она имеет потенциал стать первой звездой спорта в Великобритании на миллиард долларов.

Это начало чего-то эпического. Без сомнений, она – девушка на миллиард долларов. Она настоящая. Это не просто о ее потрясающую игру в теннис, это также о ее происхождении, этичность , свобода духа,

– отметил эксперт.

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Чарли Билл из компании Seven League заметил, что количество подписчиков Эммы Радукана в Instagram стремительно растет. Сейчас эта цифра достигла отметки в 1,6 миллиона человек. По его мнению, это еще одно преимущество теннисистки, ведь она привыкла к цифровым технологиям, поэтому для нее это интуитивно понятно. Кроме того, Чарли Билл подчеркнул, что цифровая аудитория сообразительная, и она будет игнорировать рекламу и контент, который ей не нравится, а высокий уровень взаимодействия в социальных сетях – золотой стандарт для потенциальных спонсоров.