"Сенс Банк" офіційно став державним: раніше він належав підсанкційним росіянам

Українська держава стала власницею 100% акцій "Сенс Банк". Це дозволить захисти інтереси вкладників фінансової установи, оскільки вона раніше належала росіянам, що перебувають під санкційними обмеженнями.

У суботу, 22 липня, офіційно стало відомо, що відбулась націоналізація "Сенс Банк". Торік він працював під брендом "Альфа-Банк". Головою правління фінустанови призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича.

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Націоналізація "Сенс Банку"

Слід сказати, що дотепер банк належав громадянам Росії. Його бенефіціарами були три російські олігархи, що потрапили під санкції РНБО:

Андрій Косогов – володів 40,96% акціями банку;

Петро Авен – 12,4%;

Михайло Фрідман – 32,86%.

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства "Сенс Банк", згідно з яким він переходить у власність держави,

– повідомили в НАБУ.

Окрім того, там наголосили, що ця операція сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Сума договору становила всього 1 гривню . Водночас перейматися звичайним людям через цю угоду купівлі-продажу не варто – для них вона є непомітною.

Наостанок додамо, що номінальний власник цінних паперів "Сенс Банку" – компанія ABH Holdings S.A., яка зареєстрована в Люксембургу, – заявив про намір подати позов проти України, якщо банк націоналізують.