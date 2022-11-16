Найбільше банкрутство в історії: як компанія на 26 мільярдів зникла за одну ніч

У п'ятницю компанії 30-річного Сема Бенкмана-Фріда, які раніше оцінювались в 26 мільярдів доларів, подали заяви про банкрутство. Колишній мільярдер уже не босом жодної з них.

Як усе починалося

Йшов 2017 рік, і колишній квантовий трейдер Jane Street Capital помітив дещо смішне, коли переглянув сторінку CoinMarketCap.com із вказівкою ціни біткоїнів на біржах по всьому світу. Сьогодні ця ціна майже однакова на біржах, але тоді, як раніше казав CNBC Бенкмен-Фрід, він іноді бачив 60% різницю у вартості монети. За його словами, його першочерговим бажанням було взяти участь в арбітражній торгівлі — купувати біткойни на одній біржі, продавати їх назад на іншій біржі, а потім отримувати прибуток, еквівалентний ціновому спреду.

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"Це був найлегший плід", — сказав Бенкман-Фрід у вересні. Можливість арбітражу була особливо переконливою в Південній Кореї, де біржова ціна біткойна була значно вищою, ніж в інших країнах. Її назвали Кімчі Преміум — відсилання до традиційного корейського гарніру з солоної та квашеної капусти.

Після місяця тестування на ринку Бенкман-Фрід заснував власний торговий дім Alameda Research — названий на честь його рідного міста Alameda, штат Каліфорнія, неподалік від Сан-Франциско — щоб масштабувати можливості та працювати над нею повний робочий день. Банкмен-Фрід сказав в інтерв"ю у вересні, що фірма іноді заробляла до мільйона доларів на день.

Частина того, чому SBF, заслужила вуличну репутацію за реалізацію відносно простої торгової стратегії, пов’язана з тим, що п’ять років тому це було не найлегше виконати на крипторейках. Біткойн-арбітраж передбачав встановлення підключень до кожної торгової платформи, а також створення іншої складної інфраструктури, щоб абстрагуватися від багатьох операційних аспектів здійснення торгівлі. Alameda Бенкмана-Фріда став дуже вправним у цьому, і гроші пішли.

Звідти виросла FTX

Успіх Alameda спонукав до запуску криптовалютної біржі FTX навесні 2019 року. Успіх FTX започаткував венчурний фонд у розмірі 2 мільярдів доларів, який заснував інші криптокомпанії. Особисті статки Бенкмана-Фріда зросли до понад 16 мільярдів доларів на піку в березні.

Бенкмен-Фрід раптово став плакатом для криптоіндустрії скрізь, а логотип FTX прикрашав усе, від гоночних автомобілів Формули-1 до баскетбольної арени Маямі. 30-річний хлопець відправився в нескінченний прес-тур, вихвалявся тим, що має баланс, який одного дня міг би купити Goldman Sachs, і став незмінним відвідувачем у Вашингтоні, де він був одним із головних донорів Демократичної партії, пообіцявши спрямувати 1 мільярд доларів в політичні перегони в США, перш ніж пізніше повернутися назад.

Спад на криптовалютному ринку

Оскільки цього року ціни на криптовалюту падали, Бенкман-Фрід хвалився, що він і його підприємство мають імунітет. Але насправді знищення сектору дуже сильно вдарило по його роботі. Цієї весни та влітку Alameda позичила гроші в компанії з цифрових активів, що збанкрутувала, щоб утримати галузь на плаву, а потім, як повідомляється, викачала депозити клієнтів FTX, щоб уникнути маржинальних вимог і виконати негайні боргові зобов’язання. Сутичка в Твіттері з генеральним директором конкурентної біржі Binance зняла маску зі схеми.

Alameda, FTX і безліч дочірніх компаній, заснованих Бенкменом-Фрідом, подали заяву про банкрутство. Він пішов зі своїх керівних посад і втратив 94% свого особистого багатства за один день. Незрозуміло, де саме він зараз, оскільки його пентхаус на Багамських островах за 40 мільйонів доларів, як повідомляється, виставлений на продаж.

Що привело до банкрутства

У якийсь момент за останні два роки, згідно з повідомленнями, Alameda почала позичати гроші на різні цілі, в тому числі для здійснення венчурних інвестицій.

Шість місяців тому хвиля титанів у крипто-секторі зійшла нанівець, оскільки низькі ціни на токени висмоктали ліквідність з ринку. Спершу стався вражаючий провал популярного проєкту стейблкойн, прив’язаного до долара США, знищивши 60 мільярдів доларів. Цей крах допоміг зруйнувати Three Arrows Capital, або 3AC, який був одним із найбільш шанованих криптохедж-фондів у галузі. Крипто-брокери та кредитори, такі як Voyager Digital і Celsius, мали значний вплив на 3AC, тож вони швидко збанкрутували разом із ним.

Велика проблема полягала в тому, що всі позичали один в одного, що працює лише тоді, коли ціна на всі ці криптовалюти продовжує зростати. До червня біткойн та ефір обидва впали більш ніж наполовину за рік.

Коли доміно падало, Бенкман-Фрід втрутився в червні, щоб спробувати виручити деякі криптографічні фірми, поки не стало надто пізно, профінансувавши сотні мільйонів доларів. У деяких випадках він робив спроби купити ці компанії за розпродажем.

На тлі хвилі банкрутств деякі кредитори Alameda попросили повернути свої гроші. Але їх не було, адже торгова фірма Бенкмана-Фріда спрямувала позичені гроші у венчурні інвестиції. Це рішення, "ймовірно, не було того варте", — сказав він в інтерв’ю Times у неділю.

Хвиля запозичень

Щоб виконати свої боргові зобов’язання, FTX позичила з депозитів клієнтів, щоб тихо виручити Alameda, повідомляють Journal і Times. Позики були мільярдними. Дві фірми — один із найбільших у світі крипто-брокерів і один із найбільших у світі покупців криптовалют — мали бути розділені брандмауером. Але в якийсь момент відносини переросли в романтичні стосунки між Бенкмен-Фрідом і генеральним директором Alameda Керолайн Еллісон, як він зізнався Times.

Схема запозичень і позик між двома фірмами була більш заплутаною, ніж просто використання коштів клієнтів для компенсації невдалих торгових ставок. Згідно з фінансовими документами, опублікованими Bloomberg, FTX намагався замаскувати діру, позначаючи активи у двох криптовалютних токенах, які по суті були створені — FTT, токен, створений FTX, і Serum, який був токеном, створеним і рекламованим FTX і Alameda.

Фірми постійно створюють криптотокени — справді, це велика частина того, як фінансувався криптобум останніх двох років — і зазвичай вони пропонують певну користь користувачам, хоча їх справжня цінність для більшості трейдерів — це звичайні спекуляції, тобто сподівання, що ціна зросте. Власникам FTT пообіцяли нижчі торгові витрати на FTX і можливість отримувати відсотки та винагороди, наприклад, скасування комісій за блокчейн. Хоча інвестори можуть отримати прибуток, коли FTT та інші монети збільшуються в ціні, вони здебільшого нерегульовані та особливо чутливі до спаду ринку.

Ключовим моментом тут є те, що, як повідомляється, FTX викачувала активи клієнтів як забезпечення позик, а потім покривала це токеном, який вона виготовляла та друкувала за бажанням, пропускаючи лише частину своєї пропозиції на відкритий ринок. Поки все це відбувалося, Бенкман-Фрід, названий одним із найвидатніших молодих технологічних підприємців свого часу, продовжив свій престур. Справа почала розплутуватися лише після того, як він потрапив у публічну суперечку з конкурентною біржею Binance.

Викриття конкурентами Binance

Якою б не була причина, генеральний директор Binance Чанпен Чжао, відомий як CZ, незабаром побачив свій шанс зробити удар. 2 листопада CoinDesk повідомила про витік балансу, який показує, що значна кількість активів Alameda зберігається в неліквідному FTT-токені FTX. Це підняло питання як щодо платоспроможності торгової фірми, так і щодо фінансових показників FTX.

6 листопада Чжао написав у Twitter, що Binance має FTT і BUSD, власний стейблкоїн, на суму близько 2,1 мільярда доларів. "У зв’язку з нещодавніми викриттями, ми вирішили ліквідувати будь-які залишки FTT у наших книгах", — сказав він.

Інвестори поспішали витягти гроші з FTX. 6 листопада, за словами Бенкмана-Фріда, на біржі було знято приблизно 5 мільярдів доларів, "найбільше за величезним відривом". У середньому на день чисті надходження становили десятки мільйонів доларів.

Швидкість виведення коштів підкреслює, що переважно нерегульований криптовалютний ринок часто працює в інформаційному вакуумі, тобто трейдери швидко реагують, коли з’являються нові факти.

Оскільки токен FTT впав у ціні разом із масовими вилученнями коштів, Бенкмен-Фрід тихо шукав інвесторів, щоб закрити багатомільярдну діру від грошей, які були виведені Alameda. Згідно з багатьма звітами, ця вартість могла досягати 10 мільярдів доларів. Усі вони відмовилися, і у відчаї SBF звернувся до CZ.

У публічному твіті 8 листопада Чжао сказав, що Binance погодилася купити компанію, хоча в угоді була ключова умова: необов’язкова. Раптове публічне відкриття про те, що FTX потребує допомоги, призвело до різкого падіння вартості FTT.

Наступного дня Чжао заявив, що провів належну перевірку і йому не сподобалося те, що він побачив. Це, по суті, призвело до загибелі FTX. Банкмен-Фрід припустив Times, що Чжао взагалі не збирався купувати його.

У п’ятницю, 11 листопада, FTX і Alameda подали заяви про банкрутство. FTX, яка була оцінена в 32 мільярди доларів під час раунду фінансування на початку цього року, заморозила торгові активи та активи клієнтів і намагається звільнити своїх кредиторів у суді у справах про банкрутство. Банкмен-Фрід більше не є босом жодної з фірм.

Нова заява про банкрутство, опублікована у вівторок, показує, що FTX може мати понад 1 мільйон кредиторів. Цього тижня він планує опублікувати список із 50 найбільших.

Юристи біржі написали, що за останні 72 години FTX контактувала з "десятками" регуляторів у США та за кордоном, включаючи прокуратуру США, Комісію з цінних паперів і бірж і Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами. Повідомляється, що SEC і Міністерство юстиції розслідують FTX за цивільні та кримінальні порушення законодавства про цінні папери. Повідомляється, що фінансові регулятори на Багамах також розглядають можливість кримінальних правопорушень.

Тепер Binance готова претендувати на абсолютне домінування в галузі.

Від усього цього Binance явно стає сильнішим. CZ стверджує, що Binance не має боргів і не використовує свій токен BNB як заставу. Обидва вони є хорошою практикою на дуже нестабільних криптовалютних ринках,

– сказав Вільям Квіглі, співзасновник стейблкойна Tether, прив’язаного до долара США