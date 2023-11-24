Колишній король криптосвіту "торгує" рибою серед в'язнів, щоб вижити
Джерело:Business Insider
Колишній король криптосвіту опановує нову професію. Сем Бенкман-Фрід наразі перебуває у нью-йоркському виправному закладі, де й почав торгувати рибою. Він навіть дізнався, яка улюблена рибна "валюта" серед в'язнів.
Сем Бенкман-Фрід чекає на вирок, який мають озвучити у березні. У виправному закладі засновника криптобіржі FTX помітили за неочікуваним процесом – обміном продуктів на послуги.
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Колишній король криптосвіту опановує нову економічну систему
Зокрема, джерела повідомляють, що саме завдяки вище згаданій діяльності Сем Бенкман-Фрід з'явився на попередній розгляд своєї справи у суді із новою стрижкою. Мовляв, він "оплатив" цю послугу рибою.
Цікаво, що більшу частину своєї професійної кар'єри він займався трейдингом. Тож, не дивно, що Бенкман-Фрід зумів досить швидко освоїтися у новому середовищі. Колишній криптобізнесмен навіть з'ясував, що улюблена "валюта" серед ув'язнених – скумбрія. Загалом риба тримається у лідерах з 2004 року. За цією тенденцією стоїть економічна логіка:
- Річ у тому, що товари, які мають постійну цінність (продукти, талони), як правило, використовують задля проведення обміну між в'язнями;
- Для прикладу, скумбрія та тунець, – це товари з вартістю, яка може бути прив'язана до долара.
Що відомо про справу, фігурантом якої став Сем Бенкман-Фрід:
- У листопада 2022 року цифрова імперія Сема Бенкмана-Фріда, яка нараховувала понад 130 організацій, подала документи про банкрутство;
- Масштабна криза з криптобіржею FTX сколихнула світ після того, як різко обвалився курс токена FTT, а користувачі почали активно виводити свої кошти;
- У результаті всього за день засновник FTX втратив 94% свого капіталу, який до цього оцінювали у 16 мільярдів доларів;
- На початку листопада Федеральне журі присяжних Нью-Йорка визнало його винним за всіма звинуваченнями (7 пунктів). Йому загрожує ув'язнення терміном у понад 100 років.