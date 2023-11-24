Сем Бенкман-Фрід чекає на вирок, який мають озвучити у березні. У виправному закладі засновника криптобіржі FTX помітили за неочікуваним процесом – обміном продуктів на послуги.

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Колишній король криптосвіту опановує нову економічну систему

Зокрема, джерела повідомляють, що саме завдяки вище згаданій діяльності Сем Бенкман-Фрід з'явився на попередній розгляд своєї справи у суді із новою стрижкою. Мовляв, він "оплатив" цю послугу рибою.

Цікаво, що більшу частину своєї професійної кар'єри він займався трейдингом. Тож, не дивно, що Бенкман-Фрід зумів досить швидко освоїтися у новому середовищі. Колишній криптобізнесмен навіть з'ясував, що улюблена "валюта" серед ув'язнених – скумбрія. Загалом риба тримається у лідерах з 2004 року. За цією тенденцією стоїть економічна логіка:

Річ у тому, що товари, які мають постійну цінність (продукти, талони), як правило, використовують задля проведення обміну між в'язнями;

Для прикладу, скумбрія та тунець, – це товари з вартістю, яка може бути прив'язана до долара.

Що відомо про справу, фігурантом якої став Сем Бенкман-Фрід: