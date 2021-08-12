У Києві виявили нелегальну мережу криптообмінників: до чого тут День Незалежності

Служба безпеки України виявила у Києві мережу підпільних обмінників, які працювали з криптовалютами. Правоохоронці уже заблокували роботу нелегальних установ, які переводили частину своїх доходів на фінансування провокацій до Дня Незалежності.

Нелегальна мережа криптообмінників була створена на початку 2021 року. За сім місяців клієнтами цих "офісів" стали понад 1000 людей. Саме фізичні особи були цільовою аудиторією зловмисників.

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СБУ виявила у Києві підпільну мережу онлайн-обмінників

Кожного місяця через рахунки зловмисників проходили майже 30 мільйонів гривень. Ці "офіси" співпрацювали з забороненими в Україні компаніями з держави-агресора. Зокрема, йдеться про російські "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney". Мережа користувалася популярністю, оскільки її клієнти могли:

проводити анонімні платежі,

системно виводити нелегальні кошти.

У Києві закрили мережу нелегальних криптообмінників / Фото Служба безпеки України

Оплата за "послуги" – від 5 до 10% від суми переказу. Правоохоронці провели кілька обшуків в "офісах", які функціонували у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва. У рамках процесуальних дій вони вилучили, комп'ютери, серверне обладнання, документи, печатки, мобільні термінали та готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 мільйон гривень.

За даними фактом було відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі тривають слідчі дії. У відомстві додали, що з початку 2021 року трьом особа, які організували схожі схеми, було оголошено підозру.