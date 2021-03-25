Попри масштабні втрати: Saudi Armaco виплатила найбільші в історії дивіденди

Найбільша нафтова компанія світу Saudi Armaco у 2020 році втратила третину доходу. Чому так сталося, до чого тут Росія і що буде у майбутньому — читайте у нашому матеріалі.

Виконавчий директор компанії Амін Нассер заявив, що минулий рік став одним з найскладніших для Saudi Aramco в новітній історії.

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Рік викликів

Загалом все почалося з того, що Саудівська Аравія та Росія досить дивно боролися за ринок після масштабного спаду попиту у світі на нафту через пандемію коронавірусу. У квітні 2020 року ціна на нафту сягнули рекордного мінімуму через заповненість сховищ, оскільки компанії не мали змоги скоротити обсяги видобування сировини.

Тож, ні для кого не стало сюрпризом, що доходи Aramco у 2020 році впали на третину додоларів. Доходи компанії, отримані від фінансових операцій скоротилися додоларів у 2020 році здоларів у 2019 році.

Попри падіння доходів, нафтовий гігант все-таки виплатив дивіденди у розмірі 70 мільярдів доларів, на відміну від багатьох великих компаній, які відмовилися від цієї функції через зростання боргів. Це світовий рекорд.

Цікаво, що понад 98% акцій Saudi Armaco є власністю Саудівської Аравії, тож ці кошти потрапили прямо в державний бюджет. З моменту випуску ІРО у 2019 році компанія продала лише 1,73% акцій.

Первинна публічна пропозиція (IPO) — перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції.

Добування нафти / Фото Unsplash

Фатальні коливання

У цьому контексті залишається відкритим питання, чи можуть далі виплати дивідендів залежати від цін на нафту.

Відповідно до останніх розрахунків, компанія зможе окупити свої витрати навіть з обмеженим фінансуванням при ціні на нафту на рівні не менше, ніж 60 доларів за барель. Однак, якщо вартість нафти впаде, то або королю Саудівської Аравії необхідно буде обмежити свої можливості, або компанії витрачати менше, або брати на себе нові боргові зобов'язання.

Саудівська нафтова компанія ухвалила декілька непростих рішень: скорочення витрат на 2021 рік з 40 – 45 мільярдів доларів до 35 мільярдів доларів, звільнення 10% співробітників, тимчасове зупинення роботи нафтопереробних компаній, анонсування продажу акцій конкурентних компаній PetroChina та Total.

Крім того, стало відомо, що вартість акцій нафтового гіганта зросли доза акцію.

Аналітики Bernstein Ніл Беверідж та Освальд Клінт вважають, що Saudi Aramco "торгує у власному всесвіті", оскільки це надто дорого.

У зв'язку з цим Bernstein радить інвесторам вкладати кошти в акції китайських нафтових компаній:

PetroChina,

Sinopec,

CNOOC.

Зазначають, що великі китайські гравці на нафтовому ринку мають кращі пропозиції для світових інвесторів. Йдеться про доходи від дивідендів на рівні 7,1 %.

Добування нафти / Фото Unsplash

Крихка стабільність

Немає жодних сумнівів, що Saudi Aramco володіє одним з найбільших нафтових активів у світі.

За підрахунками Bernstein Research, саудівська компанія має можливості для того, щоб отримувати 10 мільйонів барелів нафти кожного дня протягом наступних 50 років. Але якою буде реальна вартість бареля нафти, який неможливо буде добути 40 років?

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Також на позиції компанії впливають антивуглецеві тенденції, які з кожним роком набирають обертів, та геополітичні ризики, які виникли зі зростанням присутності Ірану в регіоні та нападами хуситів.

Відносини між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами Америки теж є досить непростими. Зокрема, чинний президент США Джозеф Байден у 2020 році у рамках передвиборчої кампанії назвав Саудівську Аравію країною-вигнанцем, яка немає ніякої соціальної цінності.

Проте, місяць тому очільник Білого дому все-таки відмовився накладати санкції на спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана за те, що він замовив вбивство журналіста-дисидента Джамаля Хашоґджі.