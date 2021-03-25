Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Armaco в 2020 году потеряла треть дохода. Почему так произошло, причем тут Россия и что будет в будущем — читайте в нашем материале.

Исполнительный директор компании Амин Нассер заявил, что прошлый год стал одним из самых сложных для Saudi Aramco в новейшей истории.

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Год вызовов

В общем все началось с того, что Саудовская Аравия и Россия довольно странно боролись за рынок после масштабного спада спроса в мире на нефть из-за пандемии коронавируса. В апреле 2020 цена на нефть достигли рекордного минимума из-за заполненности хранилищ, поскольку компании не могли сократить объемы добычи сырья.

Поэтому, ни для кого не стало сюрпризом, что доходы Aramco в 2020 году упали на треть до 205 миллиардов долларов. Доходы компании, полученные от финансовых операций сократились до 76 миллиардов долларов в 2020 году с 111 миллиардов долларов в 2019 году.

Несмотря на падение доходов, нефтяной гигант все-таки выплатил дивиденды в размере 70 миллиардов долларов , в отличие от многих крупных компаний, которые отказались от этой функции из-за роста долгов. Это мировой рекорд.

Интересно, что более 98% акций Saudi Armaco является собственностью Саудовской Аравии, поэтому эти средства попали прямо в государственный бюджет. С момента выпуска ИРО в 2019 году компания продала лишь 1,73% акций. Первичное публичное предложение (IPO) — первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции.

Добыча нефти / Фото Unsplash

Роковые колебания

В этом контексте остается открытым вопрос, могут ли дальше выплаты дивидендов зависеть от цен на нефть.

Согласно последним расчетов, компания сможет окупить свои расходы даже с ограниченным финансированием при цене на нефть 60 долларов за баррель. Однако, если стоимость нефти упадет, то или королю Саудовской Аравии необходимо будет ограничить свои возможности, или компании тратить меньше, или брать на себя новые долговые обязательства.

Саудовская нефтяная компания приняла несколько непростых решений: сокращение расходов на 2021 с 40 – 45 миллиардов долларов в 35 миллиардов долларов, увольнении 10% сотрудников, временном приостановлении работы нефтеперерабатывающих компаний, анонсирование продажи акций конкурентных компаний PetroChina и Total.

Кроме того, стало известно, что стоимость акций нефтяного гиганта выросли до 35,55 саудовских реалов или 9, 50 долларов за акцию.

Аналитики Bernstein Нил Беверидж и Освальд Клинт считают, что Saudi Aramco "торгует в собственном вселенной", поскольку это слишком дорого.

В связи с этим Bernstein советует инвесторам вкладывать средства в акции китайских нефтяных компаний:

PetroChina,

Sinopec,

CNOOC.

Отмечают, что крупные китайские игроки на нефтяном рынке имеют лучшие предложения для мировых инвесторов. Речь идет о доходах от дивидендов на уровне 7,1%.

Добыча нефти / Фото Unsplash

Хрупкая стабильность

Нет никаких сомнений, что Saudi Aramco владеет одним из крупнейших нефтяных активов в мире.

По подсчетам Bernstein Research, саудовская компания имеет возможности для того, чтобы получать 10 миллионов баррелей нефти ежедневно в течение последующим 50 лет . Но какой будет реальная стоимость барреля нефти, который невозможно будет добыть 40 лет?

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Также на позиции компании влияют антиуглеродные тенденции, которые с каждым годом набирают обороты, и геополитические риски, возникшие с ростом присутствия Ирана в регионе и нападения хуситов.

Отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки тоже являются достаточно непростыми. В частности, действующий президент США Джозеф Байден в 2020 году в рамках предвыборной кампании назвал Саудовскую Аравию государством-изгоем, которое не имеет никакой социальной ценности.

Однако, месяц назад глава Белого дома все-таки отказался накладывать санкции на наследного принца Мухаммеда ибн Салмана за то, что он заказал убийство журналиста диссидента Джамаль Хашогги.