"Давос у пустелі": чому квиток на конференцію у Саудівській Аравії коштує понад 10 тисяч доларів

Наприкінці жовтня 2023 року у столиці Саудівської Аравії пройде бізнес конференція, яку називають "Давосом у пустелі". Ця подія привертає шалену увагу, що впливає й на вартість квитків.

Відомо, що конференція, яку порівнюються з Всесвітнім економічним форумом у Швейцарії, буде тривати з 24 по 26 жовтня. Квитки на захід уже коштують 15 тисяч доларів, а кількість делегатів становить приблизно 5 тисяч осіб.

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Для чого ця конференція Саудівській Аравії

Захід, який називають "Давосом у пустелі", – це не просто місце для дискусій, але й прекрасна можливість для Саудівської Аравії із залучення нових інвестицій. Для прикладу, минулого року на конференції підписали 28 інвестиційних угод на загальну суму у понад 9 мільярдів доларів.

Також Саудівська Аравія використовує конференцію для реалізації своїх планів щодо диверсифікації економіки. Саме тому країна прагне інвестувати у спорт, технології та розваги. Нагадаємо, що на сьогодні головним ресурсом Саудівської Аравії є нафта. Ось, наприклад, до кінця року саудити та росіяни щодня будуть видобувати на 1,3 мільйона барелів нафти менше. Це призводить до зростання цін на чорне золото.

Ще одна важлива зміна – певне покращення іміджу Саудівської Аравії у світі. Річ у тому, що торік представників Goldman Sachs, Blackstone, Bridgewater Associates, and BlackRock тощо. Таку ситуацію було неможливо уявити всього 5 років тому. Тоді більшість відомих бізнесменів проігнорували подію після вбивства саудівського журналіста у Стамбулі, Туреччина.

Звичайно, вище згадана бізнес-конференція ще не досягла такого рівня, як Всесвітній економічну форму у Давосі, але попит на цьогорічний захід яскраво свідчить про зростання глобального інтересу до Саудівської Аравії.