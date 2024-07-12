Ба більше, обсяги експорту нафти з Саудівської Аравії лише трохи перевищували мінімальний показник, який спостерігали на початку пандемії коронавірусу.

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Саудівська Аравія експортує менші обсяги нафти

Саудівська Аравія у перший місяць літа – червень – експортувала за кордон найменші обсяги нафти за 10 місяців. Така ситуація виникла на тлі жорсткої конкуренції на ключових ринках. Крім того, власні потреби країни також істотно зросли.

Згідно з оцінкою видання Bloomberg, нафтовий експорт королівства у червні склав приблизно 168 мільйонів барелів нафти. Тобто денний експорт становив орієнтовно 5,6 мільйона барелів нафти. Далі – більше! Дані за червень свідчать про те, що обсяги експорту нафти лише на 250 тисяч барелів нафти на день більше від найнижчого рівня, що спостерігався з початку пандемії.

Крім того, Саудівська Аравія програє конкуренцію на своїх головних ринках збуту. Перш за все йдеться про Китай та Індію:

Для розуміння, за минулий місяць обсяг саудівської нафти, яку експортували до Китаю, склав близько 1,27 мільйона барелів на день, що є найменшим показником з середини 2020 року.

Ситуація з Індією трохи краще, але там все одно зафіксували спад. Обсяги експорту до Індії впали до найнижчого рівня з середини 2021 року.

Аналогічну динаміку спостерігають також на ринку, який знаходиться всього в декількох днях шляху від експортних терміналів Саудівської Аравії в Перській затоці. Експорт королівства падає з початку 2022 року. Одна з ключових причин загального спаду – це конкуренція з боку Росії, яка є членом ОПЕК+.