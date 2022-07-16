Саудівська Аравія збільшила імпорт російського мазуту: що про це відомо

У другому кварталі 2022 року Саудівська Аравія, яка є найбільшим імпортером нафти у світі, збільшила обсяги імпорту мазуту з росії. Чому так сталося – читайте далі.

З квітня по червень 2022 року Саудівська Аравія закупила у росії 647 тисяч тонн мазуту. На день обсяг імпортованої сировини склав – 48 тисяч барелів. У другому кварталі 2021 року цей показник дорівнював 320 тисяч тонн мазуту.

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Саудівська Аравія збільшила імпорт російського мазуту

Експерти виділяють дві причини такого кроку. По-перше, Саудівська Аравія наростила імпорт російської сировини задля забезпечення процесу виробництва електроенергії в країні. По-друге, офіційний Ріяд прагнув вивільнити більші обсяги нафти власного виробництва для експорту. Аналітики компанії Vortexa зафіксували збільшення обсягів російського мазуту через порти Єгипту та Естонії.

Нагадаємо, що ціни на чорне золото на сьогодні коливаються на досить високих рівнях. Зокрема, актуальна вартість двох найпопулярніших марок нафти, згідно з Bloomberg, становить:

Brent – 101,16 долара за барель;

– за барель; WTI – 97,59 долара за барель.

У п'ятницю, 15 липня, президент США Джозеф Байден зустрівся із лідерами Саудівської Аравії у Джидді. Сторони зуміли досягнути важливих консенсусів щодо енергетичної безпеки у світі та підтримки України. Зокрема, йдеться про таке необхідне збільшення обсягів видобування нафти.

Крім того, росія продає власну нафту з суттєвою знижкою. Головна причина – санкції проти держави-агресорки після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При чому в офіційної москви залишилося менше покупців, адже чимало країн заборонили або не заохочують співпрацю з росією у цій сфері. Водночас деякі держави обрали іншу тактику та почали збільшувати обсяги імпорту сировини з росії. Серед них:

Китай,

Індія,

кілька країн Африки,

держави з Близького Сходу.

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