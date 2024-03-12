У центрі уваги перехід на електромобілі. Річ у тому, що для виробництва акумуляторів для вище згаданих автівок потрібен літій. На цій сировині й зосередилися нафтові компанії.

Зверніть увагу Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Нафтові компанії роблять ставку на літій

Компанії із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів мають на меті витягувати літій з нафтового розсолу на власних родовищах. ЗМІ повідомляють, що йдеться про Saudi Aramco. Adnoc. Також згадують американські корпорації Exxon Mobil та Occidental Petroleum.

Водночас додають, що деталей про технологію прямої екстракції літію, яку планується застосовувати, залишаються невідомими. Крім того, Саудівська Аравія інвестувала значні суми на спроби стати центром для електромобілів, але до цього тривалий період залежала від нафтового сектору.

Джерела підтверджують, що Saudi Aramco і Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) реалізація плану щодо літію уже почалася. Наразі йдеться про ранні стадії. Ці компанії прагнуть використовувати досвід обробки нафтових розсолів і стічних вод на нафтовидобувних об'єктах для видобутку літію.

У результаті цей підхід може бути ефективніший, ніж дорогі методи видобутку літію, які застосовують в інших країнах. Варто зауважити, що інтерес до металу залишається високим, попри наявний ціновий спад, до якого призвів глобальне економічне просідання. Крім того, передові виробники автомобілів шукають нові джерела літію для забезпечення майбутнього попиту.