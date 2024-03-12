В центре внимания переход на электромобили. Дело в том, что для производства аккумуляторов для вышеупомянутых автомобилей нужен литий. На этом сырье и сосредоточились нефтяные компании.

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Нефтяные компании делают ставку на литий

Компании из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов имеют целью извлекать литий из нефтяного рассола на собственных месторождениях. СМИ сообщают, что речь идет о Saudi Aramco. Adnoc. Также упоминают американские корпорации Exxon Mobil и Occidental Petroleum.

В то же время добавляют, что деталей о технологии прямой экстракции лития, которую планируется применять, остаются неизвестными. Кроме того, Саудовская Аравия инвестировала значительные суммы в попытки стать центром для электромобилей, но до этого длительный период зависела от нефтяного сектора.

Источники подтверждают, что Saudi Aramco и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) реализация плана по литию уже началась. Сейчас речь идет о ранних стадиях. Эти компании стремятся использовать опыт обработки нефтяных рассолов и сточных вод на нефтедобывающих объектах для добычи лития.

В результате этот подход может быть эффективнее, чем дорогостоящие методы добычи лития, которые применяют в других странах. Стоит заметить, что интерес к металлу остается высоким, несмотря на имеющийся ценовой спад, к которому привел глобальное экономическое проседание. Кроме того, передовые производители автомобилей ищут новые источники лития для обеспечения будущего спроса.