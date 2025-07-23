Індія шукає альтернативи російській нафті: як вплинули санкції

Закупівлі нафти індійською компанією Reliance Industries опинилися в центрі уваги після того, як Європейський союз оголосив про нові обмеження на дизельне пальне, вироблене з російської нафти. Ця приватна нафтопереробна компанія використовувала нафту російської марки Urals.

Як санкції проти Росії впливають на індійські компанії?

За словами трейдерів, наприкінці минулого тижня Reliance придбала партію нафти марки Murban в Абу-Дабі, Це є рідкісним випадком, тому що ця нафтопереробна компанія не є постійним покупцем нафти з ОАЕ, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Reliance зазвичай спеціалізується на російській нафті марки Urals, яка коштує дешевше Murban.

Джерела, знайомі з планами компанії, повідомили, що Reliance почала вивчати можливості диверсифікації закупівель сировини, знижуючи залежність від постачань з Росії – свого найбільшого постачальника нафти в цьому році.

Чому Індія купує російську нафту?

Reliance, яке володіє найбільшим нафтопереробним заводом в Індії, а також інші індійські переробники, стали одними з головних вигодонабувачів від російської війни проти України.

Після вторгнення у 2022 році Європа відмовилася від закупівель російської нафти, що викликало різке падіння цін на постачання, чим і скористалися індійські НПЗ, різко наростивши закупівлі для подальшого виробництва палива, яке потім експортувалося на західні ринки.

Цікаво! За даними системи відстеження суден Kpler, цього року майже половина всього обсягу сирої нафти, імпортованої Reliance, надійшла з Росії. Водночас близько 20% від загального експорту готової продукції компанії було відправлено до Європи.

Переробка російської нафти з подальшим продажем дизельного пального в ЄС поставила Reliance в зону ризику на тлі нового санкційного тиску з боку Брюсселя.

Хоча поки що рано говорити про повну відмову Reliance від закупівель російської нафти, трейдери вже фіксують перші ознаки того, що компанія шукає альтернативних постачальників, зокрема на Близькому Сході.

Примітно! Reliance належить мільярдерові Мукешу Амбані та має капітал 120 мільярдів доларів. Компанія займається нафтохімією, нафтою та газом, телекомунікаціями, роздрібною торгівлею, засобами масової інформації та фінансовими послугами.

При цьому аналітики поки що не розуміють, яким чином НПЗ буде заміщати близько 600 тисяч барелів нафти на добу і за якою ціною.

Тим часом міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі заявив, що при введенні вторинних санкцій щодо закупівель російської нафти та газу необхідний "баланс".