Как санкции против России влияют на индийские компании?

По словам трейдеров, в конце прошлой недели Reliance приобрела партию нефти марки Murban в Абу-Даби, Это является редким случаем, потому что эта нефтеперерабатывающая компания не является постоянным покупателем нефти из ОАЭ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Reliance обычно специализируется на российской нефти марки Urals, которая стоит дешевле Murban.

Источники, знакомые с планами компании, сообщили, что Reliance начала изучать возможности диверсификации закупок сырья, снижая зависимость от поставок из России – своего крупнейшего поставщика нефти в этом году.

Почему Индия покупает российскую нефть?

Reliance, которое владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Индии, а также другие индийские переработчики, стали одними из главных выгодоприобретателей от российской войны против Украины.

После вторжения в 2022 году Европа отказалась от закупок российской нефти, что вызвало резкое падение цен на поставки, чем и воспользовались индийские НПЗ, резко нарастив закупки для дальнейшего производства топлива, которое затем экспортировалось на западные рынки.

Интересно! По данным системы отслеживания судов Kpler, в этом году почти половина всего объема сырой нефти, импортируемой Reliance, поступила из России. В то же время около 20% от общего экспорта готовой продукции компании было отправлено в Европу.

Переработка российской нефти с последующей продажей дизельного топлива в ЕС поставила Reliance в зону риска на фоне нового санкционного давления со стороны Брюсселя.

Хотя пока рано говорить о полном отказе Reliance от закупок российской нефти, трейдеры уже фиксируют первые признаки того, что компания ищет альтернативных поставщиков, в частности на Ближнем Востоке.

Примечательно! Reliance принадлежит миллиардеру Мукешу Амбани и имеет капитал 120 миллиардов долларов. Компания занимается нефтехимией, нефтью и газом, телекоммуникациями, розничной торговлей, средствами массовой информации и финансовыми услугами.

При этом аналитики пока не понимают, каким образом НПЗ будет замещать около 600 тысяч баррелей нефти в сутки и по какой цене.

Между тем министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что при введении вторичных санкций по закупкам российской нефти и газа необходим "баланс".