Майже 9 мільярдів доларів: Швейцарія заморозила російські гроші

Швейцарія вирішила заморозити близько 8,8 мільярда доларів російських активів. Це буде здійснено у рамках нових санкцій щодо Москви.

Швейцарія заморозила гроші Росії

Минулого року уряд Швейцарії заблокував 7,5 мільярда франків після приєднання до санкцій ЄС щодо Росії. Для порівняння, 8,8 мільярда доларів це 7,7 мільярда швейцарських франків.

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Відомство Швейцарії, яке здійснює нагляд за санкціями заявили, що сума у 7,7 мільярда франків є лише оцінкою і в будь-який момент може змінитися.

Нині важко назвати точну суму заморожених коштів, тому що до підсанкційного списку постійно додаються або забираються певні особи. Також розмір може змінюватися через судові справи.

До слова, нині швейцарським фінансовим організаціям заборонили приймати вклади від російських фізичних та юридичних осіб, якщо ці вклади перевищують 100 тисяч швейцарських франків.

Нідерланди нададуть фінансування Україні у 2024 році

Нідерланди нададуть додаткових 2,5 мільярда євро як додатковий пакет фінансування для України.

Ганке Брюїнс Слот Міністерка закордонних справ Нідерландів Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну усіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно. І Нідерланди раді оголосити, що ми допоможемо Україні додатковим пакетом підтримки у розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік.

Вона додала, що війна, яку розв'язала Росія, це неповага до статуту ООН та основних принципів ОБСЄ і лише вона може закінчити цей конфлікт.

Ця політика спрямована на знищення української ідентичності та культури. Росія повинна негайно повернути українських дітей на Батьківщину. Я закликатиму всі держави-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля, спрямовані на возз'єднання цих дітей з їхніми близькими,

– додала вона.

Слот закликала Росію звільнити ув'язнених співробітників СММ ОБСЄ, які знаходяться під вартою вже 20 місяців.