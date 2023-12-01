Допомога від Нідерландів

Про додаткову фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільярда євро Ганке Брюїнс Слот заявила під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ у четвер у Скоп’є.

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Ганке Брюїнс Слот Міністерка закордонних справ Нідерландів Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну усіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно. І Нідерланди раді оголосити, що ми допоможемо Україні додатковим пакетом підтримки у розмірі 2,5 млрд євро на 2024 рік.

Також вона наголосила, що ця війна, яку розв'язала Росія, розтоптала статут ООН та основні принципи ОБСЄ. На її думку, лише Москва може зупинити те, що зараз відбувається.

Ця політика спрямована на знищення української ідентичності та культури. Росія повинна негайно повернути українських дітей на Батьківщину. Я закликатиму всі держави-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля, спрямовані на возз'єднання цих дітей з їхніми близькими,

– додала вона.

До слова, Слот закликала Росію звільнити ув'язнених співробітників СММ ОБСЄ, які знаходяться під вартою вже 20 місяців.