Хто такий Хоссейн Шамхані?

Хоссейн Шамхані, батько якого є старшим радником верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, був внесений до санкційного списку разом з торговими компаніями Admiral Shipping і Milavous, а також хедж-фондом Ocean Leonid Investments, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це стало після недавніх заходів Вашингтона і Брюсселя проти тієї ж мережі. В адміністрації Дональда Трампа це назвали найбільшою ескалацією санкційного тиску на Тегеран майже за десятиліття.

Шамхані сприяв і підтримував ворожу діяльність іранського уряду, зокрема дії, спрямовані на дестабілізацію Сполученого Королівства або будь-якої іншої країни, включаючи Ізраїль і Україну,

– йдеться в заяві Міністерства фінансів Великої Британії

Як зазначається, мережа Шамхані стала одним з головних гравців в експорті російської та іранської нафти, а також заснувала хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві. Ці компанії займались управлінням доходами Шахмані.