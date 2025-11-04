Попри санкції: ця країна і далі працює з російським "Лукойом"
- Казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з російським "Лукойлом", незважаючи на санкції США.
- "Казмунайгаз" та "Лукойл" проводять комплексну оцінку впливу санкцій.
США ввели обмеження проти низки російських компаній.Таким чином Трамп хотів спонукати Путіна припинити агресію проти України. Санкції, зокрема, ввели проти "Лукойла".
Яка компанія продовжує працювати з "Лукойлом"?
Стало відомо, що казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з "Лукойлом", повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.
Зверніть увагу! Ця співпраця продовжується, відповідно до договірних зобов'язань.
Російському агентству Інтерфакс "Казмунайгаз" повідомив про те, що зараз вони з "Лукойлом" проводять комплексну оцінку впливу санкцій. Враховуються такі аспекти:
- юридичний;
- фінансовий;
- технічний.
Що потрібно знати про ситуацію з "Лукойлом" зараз?
22 жовтня США ввели санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла". Ці нафтові гіганти уже відчувають збитки. Зокрема, Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російської нафти.
Також санкції вплинули на те, що акції "Роснєфті" та "Лукойла" падають. Буквально за тиждень, ці компанії втратили понад 900 мільярдів рублів повідомляє The Moscow Times.
"Лукойл" вирішив реалізувати свої активи. Умови продажу вже узгоджені. Покупцем стала швейцарська компанія Gunvo. А от об'єкт продажу – LUKOIL International GmbH.