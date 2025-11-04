Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Попри санкції: ця країна і далі працює з російським "Лукойом"
4 листопада, 11:30
Попри санкції: ця країна і далі працює з російським "Лукойом"

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з російським "Лукойлом", незважаючи на санкції США.
  • "Казмунайгаз" та "Лукойл" проводять комплексну оцінку впливу санкцій.

США ввели обмеження проти низки російських компаній.Таким чином Трамп хотів спонукати Путіна припинити агресію проти України. Санкції, зокрема, ввели проти "Лукойла".

Яка компанія продовжує працювати з "Лукойлом"?

Стало відомо, що казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з "Лукойлом", повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Зверніть увагу! Ця співпраця продовжується, відповідно до договірних зобов'язань.

Російському агентству Інтерфакс "Казмунайгаз" повідомив про те, що зараз вони з "Лукойлом" проводять комплексну оцінку впливу санкцій. Враховуються такі аспекти:

  • юридичний;
  • фінансовий;
  • технічний.

Що потрібно знати про ситуацію з "Лукойлом" зараз?

  • 22 жовтня США ввели санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла". Ці нафтові гіганти уже відчувають збитки. Зокрема, Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російської нафти.

  • Також санкції вплинули на те, що акції "Роснєфті" та "Лукойла" падають. Буквально за тиждень, ці компанії втратили понад 900 мільярдів рублів повідомляє The Moscow Times.

  • "Лукойл" вирішив реалізувати свої активи. Умови продажу вже узгоджені. Покупцем стала швейцарська компанія Gunvo. А от об'єкт продажу – LUKOIL International GmbH.