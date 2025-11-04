Попри санкції: ця країна і далі працює з російським "Лукойом"

США ввели обмеження проти низки російських компаній.Таким чином Трамп хотів спонукати Путіна припинити агресію проти України. Санкції, зокрема, ввели проти "Лукойла".

Яка компанія продовжує працювати з "Лукойлом"?

Стало відомо, що казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з "Лукойлом", повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Зверніть увагу! Ця співпраця продовжується, відповідно до договірних зобов'язань.

Російському агентству Інтерфакс "Казмунайгаз" повідомив про те, що зараз вони з "Лукойлом" проводять комплексну оцінку впливу санкцій. Враховуються такі аспекти:

юридичний;

фінансовий;

технічний.

Що потрібно знати про ситуацію з "Лукойлом" зараз?