4 ноября, 11:30
Несмотря на санкции: эта страна и дальше работает с российским "Лукойом"

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с российским "Лукойлом", несмотря на санкции США.
  • "Казмунайгаз" и "Лукойл" проводят комплексную оценку влияния санкций.

США ввели ограничения против ряда российских компаний Таким образом Трамп хотел побудить Путина прекратить агрессию против Украины. Санкции, в частности, ввели против "Лукойла".

Какая компания продолжает работать с "Лукойлом"?

Стало известно, что казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с "Лукойлом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Это сотрудничество продолжается, в соответствии с договорными обязательствами.

Российскому агентству "Интерфакс" "Казмунайгаз" сообщил о том, что сейчас они с "Лукойлом" проводят комплексную оценку влияния санкций. Учитываются следующие аспекты:

  • юридический;
  • финансовый;
  • технический.

Что нужно знать о ситуации с "Лукойлом" сейчас?

  • 22 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Эти нефтяные гиганты уже испытывают убытки. В частности, Индия и Китай начали сокращать закупки российской нефти.

  • Также санкции повлияли на то, что акции "Роснефти" и "Лукойла" падают. Буквально за неделю, эти компании потеряли более 900 миллиардов рублей сообщает The Moscow Times.

  • "Лукойл" решил реализовать свои активы. Условия продажи уже согласованы. Покупателем стала швейцарская компания Gunvo. А вот объект продажи – LUKOIL International GmbH.