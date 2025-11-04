Несмотря на санкции: эта страна и дальше работает с российским "Лукойом"

США ввели ограничения против ряда российских компаний Таким образом Трамп хотел побудить Путина прекратить агрессию против Украины. Санкции, в частности, ввели против "Лукойла".

Какая компания продолжает работать с "Лукойлом"?

Стало известно, что казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с "Лукойлом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Это сотрудничество продолжается, в соответствии с договорными обязательствами.

Российскому агентству "Интерфакс" "Казмунайгаз" сообщил о том, что сейчас они с "Лукойлом" проводят комплексную оценку влияния санкций. Учитываются следующие аспекты:

юридический;

финансовый;

технический.

Что нужно знать о ситуации с "Лукойлом" сейчас?