Казахська біржа прагне викупити свої акції у Мосбіржі: уже є сигнали про початок процесу

Казахська фондова біржа звернулася до Московської біржі із серйозним запитом. Головним поштовхом до цього кроку стали останні санкції США.

Казахська фондова біржа прагне викупити у Московської фондової біржі свої акції. Російський ринок цінних паперів є міноритарним акціонером KASE.

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Казахська фондова біржа прагне викупити свої акції у росіян

Про наміри Казахської фондової біржі повідомили два джерела, близькі до російського торгового майданчика. Також цю інформацію підтвердив представник брокерської компанії, яка в тому числі працює на іноземних ринках.

Ще восени 2022 року голова правління KASE Аліна Алдамберген заявляла, що у разі запровадження санкцій проти Московської біржі у Казахстані розглянуть питання щодо розірвання стратегічного партнерства між торговими майданчиками.

, що Московській фондовій біржі, яка потрапила до санкційного списку США , належить частка KASE у розмірі 13,7%. Першу частину цього пакета МОЕX отримала на початку 2020 року. До поточного рівня Мосбіржа довела свій пакет акцій наприкінці того ж року.

Московська біржа отримала цінні папери KASE у рамках стратегічного партнерства за надані росіянами технології. На сьогодні ринкова вартість цих акцій становить 12,1 мільярда тенге або 2,2 мільярда рублів. Водночас Казахська фондова біржа заявила 13 червня, що розгляне продовження ділових відносин з MOEX з урахуванням санкційних обмежень.

, що економіст Олег Пендзин і керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний ексклюзивно 24 Каналу розповіли про наслідки нових санкцій США для Росії.

Водночас додають, що уже є непрямі сигнали про початок підготовки до викупу акцій. Зокрема, на минулому тижні Казахська фондова біржа оголосила про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, на яких має розглядатися єдине питання – про зміну методики визначення вартості акцій казахстанської біржі під час їхнього викупу. Зустріч запланована на наступний місяць.