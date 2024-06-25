Казахская биржа стремится выкупить свои акции у Мосбиржи: уже есть сигналы о начале процесса

Казахская фондовая биржа обратилась к Московской бирже с серьезным запросом. Главным толчком к этому шагу стали последние санкции США.

Казахская фондовая биржа стремится выкупить у Московской фондовой биржи свои акции. Российский рынок ценных бумаг является миноритарным акционером KASE.

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Казахская фондовая биржа стремится выкупить свои акции у россиян

О намерениях Казахской фондовой биржи сообщили два источника, близкие к российской торговой площадке. Также эту информацию подтвердил представитель брокерской компании, которая, в том числе, работает на иностранных рынках.

Еще осенью 2022 года председатель правления KASE Алина Алдамберген заявляла, что в случае введения санкций против Московской биржи в Казахстане рассмотрят вопрос о расторжении стратегического партнерства между торговыми площадками.

, что Московской фондовой бирже, которая попала в санкционный список США , принадлежит доля KASE в размере 13,7%. Первую часть этого пакета МОЕХ получила в начале 2020 года. До текущего уровня Мосбиржа довела свой пакет акций в конце того же года.

Московская биржа получила ценные бумаги KASE в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии. На сегодня рыночная стоимость этих акций составляет 12,1 миллиарда тенге или 2,2 миллиарда рублей. В то же время Казахская фондовая биржа заявила 13 июня, что рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений.

, что экономист Олег Пендзин и управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный эксклюзивно 24 Каналу рассказали о последствиях новых санкций США для России.

В то же время добавляют, что уже есть косвенные сигналы о начале подготовки к выкупу акций. В частности, на прошлой неделе Казахская фондовая биржа объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на которых должен рассматриваться единственный вопрос – об изменении методики определения стоимости акций казахстанской биржи при их выкупе. Встреча запланирована на следующий месяц.