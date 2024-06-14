"У Росії почалася паніка": експерти розповіли, якими можуть бути наслідки нових санкцій США

У середу, 12 червня, США оголосили про нові санкції проти Росії. У Мінфіні США навіть заявили, що вони мають на меті вдарити по "архітектурі російської фінансової системи Росії". Зокрема, у санкційний список додали Московську фондову біржу, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій Росії.

Що відбувається з курсом рубля після введення нових санкцій США

Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу пояснив, що у Росії почалася паніка, яка призвела до того, що курс почав зростати. Пізніше, за його словами, вони трохи заспокоїлися, але поки що не зрозуміло, з допомогою якого механізму будуть продавати валюту в Росії.

Варте уваги Центробанк Росії скасував торги на Мосбіржі на деякий час

Український економіст наголосив, що механізм, який був – міжбанківська валютна біржа, – залишився поза легальним полем.

Олег Пендзин Економіст Я думаю, що росіяни дуже швидко зараз будуть шукати інші механізми, які дозволять проводити операції з конвертації валюти. Можливо, вони перейдуть на внутрішньобанківський валютний обмін. Подивимося, як воно буде. Вони знайдуть якийсь варіант, але до цього на ринку буде невеличка, я б сказав, паніка. Саме це, власне, зараз і спостерігаємо.

Водночас варто розуміти, що у будь-якому випадку ніяких таких серйозних змін в надходженні валюти в Росію немає. Тож Олег Пендзин вважає, що росіяни швидко оговтаються, а курс валюти повернеться десь до рівня 100 рублів за долар, і буде утримуватися так деякий час.

За словами Руслана Чорного, на ринку, звичайно, будуть стрибки. Проте росіяни пристосуються до них, і курс відкотиться назад. В цілому експерт прогнозує незначне подорожчання будь-яких операцій на міжбанку для росіян, для російських компаній, проте це не вплине суттєво на економіку Росії.

Руслан Чорний Керуючий партнер "Фінансового клубу" У Росії давно звикли, що називається, любити царя, затягувати пояси й жити далі під своїм царем, незважаючи, хто там, починаючи з Івана Грозного. Тож значні втрати бізнесу, вони істотно не вплинуть на спроможність Росії виробляти зброю.

Нові механізми та наслідки для банків

На думку Олега Пендзина, для виходу із поточної ситуації російські банки можуть перейти до торгівлі на міжбанківському валютному ринку, тобто без залучення Московської фондової біржі.

Руслан Чорний зазначив, що коли український Нацбанк при Володимиру Стельмаху (очільник НБУ з 2004 по 2010 рік – 24 Канал) заборонив банкам підвищувати курс, то вони навчилися торгувати доларом через євро.

Він вважає, що Росія буде робити те саме. Вона буде просто використовувати інші валюти й робити крос-курс, що призведе до здорожчання операцій, оскільки буде потрібно закладати інші валюти. На російській біржі, зокрема, є понад 28 валют і будь-які з них росіяни можуть використовувати для розрахунків. Крім того, там не потрібна фізична валюта, це просто розрахунок через неї. Водночас Чорний вважає, що принципово нові санкції США не вплинуть на банківський сектор Росії.

Що таке крос-курс Це співвідношення між двома валютами, що визначається на основі курсу цих валют щодо якоїсь третьої валюти.

Інвестиції, Росія та санкції

Олег Пендзин додав, що росіяни уже мали величезні проблеми з інвестиціями після того, як проти них запровадили санкції. На сьогодні Китай повністю відмовився від інвестицій у Росію та завозить туди лише свої товари. Крім того, з Росії активно тікає капітал. Тож у цій ситуації навряд чи можна очікувати на те, що Росія зможе залучати якісь серйозні інвестиції.

Тоді як Руслан Чорний вважає, що інвестиційний клімат держави-агресорки взагалі має бути під загрозою, хоча нормальні компанії не мають інвестувати в цю країну, і дійсно санкції напряму працюють.

Руслан Чорний Керуючий партнер "Фінансового клубу" Але Росія навчилася обходити санкції з різних сторін. Якщо казати про Московську фондову біржу, там вона заявила, що вони перестають торгувати напряму доларом і євро. Але вони будуть робити це через інші валюти. Це трошки здорожить їхні операції, але не зупинить їх.

Шеф-редактор "Фінансового клубу" також прокоментував інші санкції проти Росії. Зокрема, він згадав про обмеження, які запровадили проти компаній, які займаються нафтоперевалкою, зауваживши, що Росія навчилася перевантажувати сировину на інші танкери та продовжує торгувати.

Він наголосив, що Росія продовжує качати нафту і газ через Азербайджан та Туреччину. У результаті й нафта, й газ йдуть в Європу під таким собі прикриттям, але це все одно російське виробництво. І у такий спосіб Росія продовжує отримувати гроші, за які фактично вбиває українців.