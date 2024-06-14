"В России началась паника": эксперты рассказали, какими могут быть последствия новых санкций США

В среду, 12 июня, США объявили о новых санкциях против России. В Минфине США даже заявили, что они нацелены ударить по "архитектуре российской финансовой системы России". В частности, в санкционный список добавили Московскую фондовую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий России.

Что происходит с курсом рубля после введения новых санкций США

Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу объяснил, что в России началась паника, которая привела к тому, что курс начал расти. Позже, по его словам, они немного успокоились, но пока не понятно, с помощью какого механизма будут продавать валюту в России.

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Украинский экономист отметил, что механизм, который был – межбанковская валютная биржа, – остался вне легального поля.

Олег Пендзин Экономист Я думаю, что россияне очень быстро сейчас будут искать другие механизмы, которые позволят проводить операции по конвертации валюты. Возможно, они перейдут на внутрибанковский валютный обмен. Посмотрим, как оно будет. Они найдут какой-то вариант, но до этого на рынке будет небольшая, я бы сказал, паника. Именно это, собственно, сейчас и наблюдаем.

В то же время следует понимать, что в любом случае никаких таких серьезных изменений в поступлении валюты в Россию нет. Поэтому Олег Пендзин считает, что россияне быстро оправятся, а курс валюты вернется где-то к уровню 100 рублей за доллар, и будет удерживаться так некоторое время.

По словам Руслана Черного, на рынке, конечно, будут скачки. Однако россияне приспособятся к ним, и курс откатится назад. В целом эксперт прогнозирует незначительное подорожание любых операций на межбанке для россиян, для российских компаний, однако это не повлияет существенно на экономику России.

Руслан Черный Управляющий партнер "Финансового клуба" В России давно привыкли, что называется, любить царя, затягивать пояса и жить дальше под своим царем, несмотря, кто там, начиная с Ивана Грозного. Поэтому значительные потери бизнеса, они существенно не повлияют на способность России производить оружие.

Новые механизмы и последствия для банков

По мнению Олега Пендзина, для выхода из текущей ситуации российские банки могут перейти к торговле на межбанковском валютном рынке, то есть без привлечения Московской фондовой биржи.

Руслан Черный отметил, что когда украинский Нацбанк при Владимире Стельмахе (глава НБУ с 2004 по 2010 год – 24 Канал) запретил банкам повышать курс, то они научились торговать долларом через евро.

Он считает, что Россия будет делать то же самое. Она будет просто использовать другие валюты и делать кросс-курс, что приведет к подорожанию операций, поскольку нужно будет закладывать другие валюты. На российской бирже, в частности, есть более 28 валют и любые из них россияне могут использовать для расчетов. Кроме того, там не нужна физическая валюта, это просто расчет через нее. В то же время Черный считает, что принципиально новые санкции США не повлияют на банковский сектор России.

Что такое кросс-курс Это соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют относительно какой-то третьей валюты.

Инвестиции, Россия и санкции

Олег Пендзин добавил, что россияне уже имели огромные проблемы с инвестициями после того, как против них ввели санкции. На сегодня Китай полностью отказался от инвестиций в Россию и завозит туда только свои товары. Кроме того, из России активно убегает капитал. Поэтому в этой ситуации вряд ли можно ожидать того, что Россия сможет привлекать какие-то серьезные инвестиции.

Тогда как Руслан Черный считает, что инвестиционный климат государства-агрессора вообще должен быть под угрозой, хотя нормальные компании не должны инвестировать в эту страну, и действительно санкции напрямую работают.

Руслан Черный Управляющий партнер "Финансового клуба" Но Россия научилась обходить санкции с разных сторон. Если говорить о Московской фондовой бирже, там она заявила, что они перестают торговать напрямую долларом и евро. Но они будут делать это через другие валюты. Это немножко удорожит их операции, но не остановит их.

Шеф-редактор "Финансового клуба" также прокомментировал другие санкции против России. В частности, он вспомнил об ограничениях, введенных против компаний, которые занимаются нефтеперевалкой, заметив, что Россия научилась перегружать сырье на другие танкеры и продолжает торговать.

Он отметил, что Россия продолжает качать нефть и газ через Азербайджан и Турцию. В результате и нефть, и газ идут в Европу под неким прикрытием, но это все равно российское производство. И таким образом Россия продолжает получать деньги, за которые фактически убивает украинцев.