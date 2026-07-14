Україна розширила санкції проти Росії – які криптобіржі потрапили під заборону

Санкції змушують Росію шукати альтернативні механізми доступу до міжнародної фінансової інфраструктури й трансформувати власні інструменти розрахунків. Тож секторальні обмеження проти фінустанов держави-агресорки запропонували розширити.

Під ударом опинилися віртуальні активи

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада затвердила відповідне рішення РНБО. Проєкт постанови підтримали 312 народних депутатів, а детальніше про зміни розповіли в Нацбанку.

Зокрема, йдеться про переосмислення підходів до боротьби з обходом санкцій, адже ворог постійно створює нові криптовалютні біржі, платформи, сервіси, віртуальні активи тощо. Реакцію на такі заходи вже простежують у політиці США, ЄС, Великої Британії.

Наприклад, зміни передбачають заборону на операції з:

стейблкоїнами, забезпеченими російським рублем;

криптобіржами, платформами та іншими постачальниками фінпослуг (незалежно від країни реєстрації), які забезпечують проведення операцій з такими рублевими стейблкоїнами.

Щоправда, наразі ринок віртуальних активів в Україні ще не має повноцінного законодавчого регулювання, тому обмеження не реалізують через ліцензування чи нагляд за постачальниками відповідних послуг. Водночас, за словами голови регулятора, це не звужує дії санкцій, тож фінустанови зобов'язані вжити всіх необхідних заходів реагування та посиленої обачності.

Андрій Пишний, Голова Національного банку України Ми не зупиняємося і продовжуємо спільно з партнерами вдосконалювати санкційний режим і реагувати на нові виклики, посилюючи тиск на фінансову інфраструктуру, що працює в інтересах агресора.

Нагадаємо, напередодні європейська розвідка попередила про вразливість банківської системи Росії напередодні 21-го пакета обмежень. Погіршення якості кредитного портфеля та зростання боргового навантаження домогосподарств створюють "вибуховий" ризик, тоді як витрати на війну все більше виснажують держбюджет.