Спроба обмежити нафтові доходи Росії виявилася невдалою

Санкції, спрямовані на обмеження ціни російської сирової нафти до 60 доларів за барель, запроваджені "Великою сімкою" та ЄС у грудні минулого року, мали на меті стабілізувати глобальні поставки нафти й "висушити" військовий бюджет Росії. Однак, ці заходи виявилися майже неефективними.

Санкції не діють

Росія знайшла численні можливості обійти західні обмеження та постачати нафту країнам-імпортерам без цінового бар'єра. Це доводить, що Росія все ще отримує мільярди з продажу свого ключового експортного продукту, а отже, може продовжувати війну.

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Водночас не можна сказати, що обмеження ціни було повністю безрезультативним. Впродовж останнього року санкції коштували Росії 34 мільярди євро в експортних доходах, що відповідає приблизно двом місяцям заробітку цього року.

Однак це все одно значно менше, ніж очікувалося.

Вплив ліміту цін був обмеженим через недостатній моніторинг та контроль за його дотриманням, оскільки західні країни не змогли ліквідувати лазівки в санкціях,

— пояснює аналітик CREA Ісаак Леві.

Як Росія обходить обмеження

Одна з прогалин обмежень полягає в тому, що торговці просто ігнорують цінову "стелю", і російська нафта продається приблизно по 70 доларів за барель.

! Дослідники виявили, що близько 48% російських нафтових вантажів перевозилися на танкерах, що належать чи мають страхування в країнах "Великої сімки" та ЄС.

Ще однією проблемою стала "лазівка в переробці". Такі країни як Індія, купують великі обсяги російської сирової нафти за невеликою ціною, переробляють її й потім продають кому завгодно без обмежень.

Це означає, що європейські споживачі можуть неусвідомлено використовувати бензин, дизельне пальне та авіаційне пальне, вироблені з російської сировини. Це теж наповнює державний бюджет Росії.

Україна давно попереджала

Такі дані не є сюрпризом, стверджує Politico. Обмеження ціни на нафту було дуже добре розроблене, але прогалини простежувалися у виконанні.

Олег Устенко Економічний радник Володимира Зеленського Коли правила були введені рік тому, на російському ринку виникла майже паніка. Відбулося значне зниження їхніх доходів. Але вони намагалися знайти всі доступні лазеівки, і, зрештою, їм це вдалося.

Устенко також закликає до кримінального переслідування всіх, кого виявлено в обході обмежень на російську енергію.

! Країни ЄС нині обговорюють нові способи посилення виконання обмеження ціни в 12-му раунді санкцій проти Росії, включаючиОднак, більш ефективним могло б виявитися зниження "цінової стелі". Встановлення ліміту на рівні 30 доларів за барель, наприклад, зменшило б доходи Росії лише за останній рік на 49 відсотків, вважають у CREA.