Санкции бездействуют

Россия нашла многочисленные возможности обойти западные ограничения и поставлять нефть странам-импортерам без ценового барьера. Это доказывает, что Россия все еще получает миллиарды по продаже своего ключевого экспортного продукта, а значит, может продолжать войну.

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В то же время нельзя сказать, что ограничение цены было полностью безрезультатным. За последний год санкции стоили России 34 миллиарда евро в экспортных доходах, что соответствует примерно двум месяцам заработка этого года.

Однако это все равно гораздо меньше, чем ожидалось.

Влияние лимита цен было ограничено из-за недостаточного мониторинга и контроля за его соблюдением, поскольку западные страны не смогли ликвидировать лазейки в санкциях,

– объясняет аналитик CREA Исаак Леви.

Как Россия обходит ограничение

Один из пробелов ограничений состоит в том, что торговцы просто игнорируют ценовой "потолок", и российская нефть продается примерно по 70 долларов за баррель.

Заметьте ! Исследователи обнаружили, что около 48% российских нефтяных грузов перевозились на танкерах, принадлежащих или имеющих страхование в странах "Большой семерки" и ЕС.

Еще одной проблемой стала "лазейка в переработке". Такие страны как Индия, покупают большие объемы российской сырой нефти по небольшой цене, перерабатывают ее и затем продают кому угодно без ограничений.

Это означает, что европейские потребители могут неосознанно использовать бензин, дизельное и авиационное топливо, произведенные из российского сырья. Это тоже наполняет государственный бюджет России.

Украина давно предупреждала

Такие данные не сюрприз, утверждает Politico. Ограничение цены на нефть было очень хорошо разработано, но пробелы наблюдались в исполнении.

Олег Устенко Экономический советник Владимира Зеленского Когда правила были введены годом ранее, на русском рынке появилась практически паника. Произошло существенное понижение их доходов. Но они пытались найти все доступные лазеевки, и в конце концов им это удалось.

Устенко также призывает к уголовному преследованию всех, кто обнаружен в обходе ограничений на российскую энергию.

К слову ! Страны ЕС сейчас обсуждают новые способы усиления выполнения ограничения цены в 12-м раунде санкций против России, включая новые обязательства для торговцев и владельцев судов предоставлять данные об отгрузке. Однако, более эффективным могло бы оказаться понижение "ценового потолка". Установление лимита на уровне 30 долларов за баррель, например, снизило бы доходы России только за последний год на 49 процентов, считают в CREA.