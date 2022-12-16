Проте в Угорщині, яка відома скандальними заявами та проросійською позицією, донедавна ситуація була зовсім інша. У листопаді офіційний Будапешт надав звіт до Брюсселю, де вказав суму заморожених російських активів на суму у розмірі 3 тисячі євро.

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Угорщина заморозила мільйони російських активів

Але в кінці листопада 2022 року усе кардинально змінилося. Влада Угорщини ухвалила рішення про замороження активів держави-агресорки на суму у розмірі майже 350 мільярдів форинтів (870 мільйонів євро).

Важливо додати, що про санкційні активи в Угорщині стало відомо в останній місяць осені, тобто під час нового періоду загострення відносин між ЄС та Угорщиною. Уряд Віктора Орбана прагне отримати кошти від Брюсселю. На сьогодні відомо, що чимало країн уже заморозили активи Росії на мільярди євро. Серед них:

Італія – 2,3 мільярда євро;

Німеччина – 2,2 мільярда євро;

Австрія – майже 1,8 мільярда євро ;

майже ; Болгарія – 11,3 мільйона євро ;

; Чехія – 10,8 мільйона євро;

– Словаччина – 4,9 мільйона євро.

Ситуація із санкціями проти Росії у Швейцарії

Особливо цікаво розглядати приклад Швейцарії у цьому контексті. Адже це країна, яка під час двох світових воєн зберігала нейтралітет. У 2022 році офіційний Берн вирішив приєднатися до санкцій ЄС проти Росії, яка почала повномасштабну агресію проти України.

Один з елементів цієї кампанії – замороження активів Росії. Наразі відомо про суму у розмірі 7,9 мільярда доларів або 7,5 мільярда швейцарських франків.

Також відмітимо, що санкції країн Заходу змусили російські фірми змінювати локацію. Вони активно переїжджають із Женеви до ділової столиці ОАЕ – Дубай. Це місто стало відомим прихистком для громадян держави-агресорки.