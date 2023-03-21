Можуть заблокувати рахунки: топовий банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян
Найбільший банк Швейцарії вирішив перевіряти своїх російських клієнтів. Фінансова установа почала розсилати відповідні листи особам з російським походженням.
Йдеться про швейцарський банк UBS, який з недавніх пір опинився в центрі уваги через події, пов'язані з банкопадом у США. Фінансова установа уже висунула низку вимог для клієнтів російського походження. Про це повідомляють російські медіа.
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Найбільший банк Швейцарії почав перевірку клієнтів-росіян
По-перше, UBS вимагає надати документи, які підтверджують законність перебування їхніх клієнтів у Швейцарії. Йдеться про паспорт країни проживання або посвідку на проживання у Швейцарії. Це потрібно зробити до 5 травня 2023 року.
По-друге, швейцарський банк попередив, що буде блокувати рахунки осіб, якщо не отримає відповідних документів до вище згаданої дати. UBS почне виконувати своє рішення з 6 травня 2023 року.Цікаво! UBS викупив за підтримки влади свого конкурента та другий за величиною банк
Згідно з текстом листа, найбільший банк Швейцарії має намір припинити співпрацю з всіма клієнтами, які потрапили під санкції. Нагадаємо, влада Швейцарії підтримала санкційну політику Євросоюзу.
На момент створення цього матеріалу, актуальна динаміка акцій UBS на двох біржах така:
- На американській біржі NYSE вартість цінних паперів швейцарського банку становить 18,80 долара за штуку. Ринкова капіталізація становить 58,4 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance;
- Тоді як на фондовій біржі у Цюриху ціна акцій UBS коливається на рівні 17,94 франка, згідно з Google Фінанси.
Нагадаємо, що швейцарські банки активно виступали проти конфіскації російських активів у країні, коли тривала така дискусія. Вони заявляли, що це могло стати б смертним вироком для всієї галузі. Крім того, банки засудили рішення влади про приєднання до санкцій проти Росії.