Санкції проти Росії ефективні, – глава Мінфіну Франції розповів про ключові виклики та плани

Міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер прокоментував ситуацію з санкціями проти Росії, які країни Заходу уже запровадили проти Росії через неспровоковану війну проти України. Крім того, він розповів про подальші плани.

Перш за все Бруно ле Мер наголосив, що наразі розглядають питання щодо запровадження додаткових санкцій проти держави-агресорки. Крім того, він підкреслив, що санкційна політика, яка вже діє, довела свою ефективність.

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Санкції проти Росії ефективні

Французький політик назвав ці заходи "дуже ефективними". Ця заява прозвучала під час зустрічі очільників фінансових відомств країн G20 в Індії. Бруно ле Мер також згадав про наслідки санкційних обмежень для нафтових доходів Росії та заморожені активи агресора у розмірі 58 мільярдів доларів.

Можна сказати, що санкції проти Росії ефективні,

– додав урядовець.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року почало діяти часткове ембарго на російську нафту від ЄС. Цього ж дня запрацювала цінова стеля на рівні 60 доларів за барель нафти. Крім того, 5 лютого 2023 року країни G7 встановили ціновий ліміт для нафтопродуктів держави-агресорки. Водночас аналітики досі скептично ставляться до ефективності цих кроків.

Бруно ле Мер також підкреслив, що Європа має робити усе, аби санкції суворо та чітко виконували. На його думку, ці обмеження будуть ще ефективнішими у довгостроковій перспективі.

Позицію французького міністра розділяє й очільниця Міністра фінансів США Джанет Єллен. Напередодні саміту країн G20 вона заявила, що через санкції проти Росії Кремль зафіксував значні втрати. Зокрема, йдеться про суттєвий дефіцит бюджету.