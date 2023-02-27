Санкции против России эффективны, – глава Минфина Франции рассказал о ключевых вызовах и планах

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер прокомментировал ситуацию с санкциями против России, которые страны Запада уже ввели против России из-за неспровоцированной войны против Украины. Кроме того, он рассказал о дальнейших планах.

Прежде всего, Бруно ле Мэр подчеркнул, что сейчас рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций против государства-агрессора. Кроме того, он подчеркнул, что уже действующая санкционная политика доказала свою эффективность.

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Санкции против России эффективны

Французский политик назвал эти меры "очень эффективными". Это заявление прозвучало во время встречи глав финансовых ведомств стран G20 в Индии. Бруно ле Мэр также упомянул о последствиях санкционных ограничений для нефтяных доходов России и замороженных активах агрессора в размере 58 миллиардов долларов.

Можно сказать, что санкции против России эффективны,

– добавил чиновник.

Напомним, что 5 декабря 2022 года начало действовать частичное эмбарго на российскую нефть от ЕС. В этот же день заработал ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель нефти. Кроме того, 5 февраля 2023 года страны G7 установили ценовой предел для нефтепродуктов государства-агрессора. В то же время, аналитики до сих пор скептически относятся к эффективности этих шагов.

Бруно ле Мэр также подчеркнул, что Европа должна делать все, чтобы строго и четко выполняли санкции. По его мнению, эти ограничения будут еще эффективнее в долгосрочной перспективе.

Позицию французского министра разделяет и глава Министра финансов США Джанет Йеллен. В преддверии саммита стран G20 она заявила, что из-за санкций против России Кремль зафиксировал значительные потери. В частности, речь идет о существенном дефиците бюджета.