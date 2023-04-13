США запровадили санкції проти банку в Угорщині, який називають "клубом шпигунів"

США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу офіційний Вашингтон зосередив увагу на фінансовий сектор. Більше про це – читайте далі у тексті.

У США вирішили запровадити нові санкційні обмеження, аби ще більше обмежити доступ Росії до міжнародної фінансової системи. Через це у поле зору американців потрапив один з угорських банків.

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Нові санкції США

Йдеться про Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який також називають "клубом шпигунів". Головний офіс цієї фінансової установи розташований у Будапешті. Контрольний пакет цього банку належить Росії.

У Мінфіні США заявили, що завдяки Міжнародному інвестиційному банку Росія має можливість для збільшення розвідувальної діяльності на території Європи. Ба більше, це ще додатковий інструмент, які використовує офіційна Москва у своїй злочинній діяльності.

Також банк в Угорщині може бути частиною корупційних та інших незаконних схем, які пов'язані із фінансами. Зокрема, йдеться про обхід санкцій проти Росії.

До теми! Загалом до нового санкційного списку потрапили 120 юридичних та фізичних осіб у 20 юрисдикціях.

Нові санкції прокоментував заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. Він виділив такі моменти:

Кремль намагається знайти способи для обходу багатосторонніх санкцій та експортного контролю;

У США та партнери продовжують руйнувати схеми, які допомагають російському диктатору Володимиру Путіну на полі бою.

Згідно з виданням Politico, офіційний Вашингтон неодноразово повідомляв колегам у Будапешті, що Росія може використовувати цей банк з метою посилення свого впливу. Про це розповів журналістам посол США в Угорщині Девід Прессман. За словами дипломата, все це було безрезультатно. Відтак можна говорити про нове загострення відносин між США та Угорщиною.

Далі – більше! Західні чиновники були незадоволені присутністю банку в Угорщині. Головна причина – вони остерігалися, що фінансову установу можуть використовувати для російської розвідки у Європі.