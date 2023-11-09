Активи Росії — на користь України

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічей з сенаторами США у Вашингтоні обговорив низку питань стосовно обмежень на російську енергопромисловість. Одне з питань стосувалося рішення Комітету у закордонних справах Палати представників США щодо підтримки законопроєкту про передачу Україні заморожених активів РФ представниками.

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Міністр вважає, що активи Росії мають працювати на відновлення зруйнованого енергетичного сектору та економічного зростання України.

Наступний етап та справа найближчого часу — це санкції проти "Росатому" та створення всіх передумов, аби світ припинив використовувати ядерні технології ворога. Абсурд, коли країна-член МАГАТЕ окупувала атомну станцію іншої країни МАГАТЕ, порушивши усі стовпи ядерної та радіаційної безпеки. І водночас продовжує продавати свої технології та отримувати від цього надприбутки, які витрачає потім на фінансування війни,

— наголошує Галущенко.

Він також додав, що Україна "поставила крапку" в монополії РФ на ринку ядерного палива:

Ми маємо унікальне Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та плануємо побудувати завод з виробництва контейнерів для його зберігання. І ми не зупинимося.

Нагадаємо, що зараз активи за кордоном мають більш як 3,5 мільйони росіян. Захід заморозив їхнє майно на загальну суму 1,5 трильйона рублів (це 16,3 мільярда доларів).