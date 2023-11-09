Активы России - в пользу Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе встреч с сенаторами США в Вашингтоне обсудил ряд вопросов, касающихся ограничений на российскую энергопромышленность. Один из вопросов касался решения Комитета по иностранным делам Палаты представителей США о поддержке законопроекта о передаче Украине замороженных активов РФ представителями.

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Министр считает, что активы России должны работать по восстановлению разрушенного энергетического сектора и экономического роста Украины.

Следующий этап и дело ближайшего времени - это санкции против "Росатома" и создания всех предпосылок, чтобы мир перестал использовать ядерные технологии врага. Абсурд, когда страна-член МАГАТЭ оккупировала атомную станцию другой страны МАГАТЭ, нарушив все столбы ядерной и радиационной безопасности. И в то же время продолжает продавать свои технологии и получать от этого сверхприбыли, которые тратится затем на финансирование войны,

— подчеркивает Галущенко.

Он также добавил, что Украина "поставила точку" в монополии РФ на рынке ядерного топлива:

У нас есть уникальное Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива и планируем построить завод по производству контейнеров для его хранения. И мы не остановимся.

Напомним, что сейчас активы за границей имеют более 3,5 миллиона россиян. Мероприятие заморозило их имущество на общую сумму 1,5 триллиона рублей (это 16,3 миллиарда долларов).