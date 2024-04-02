Санкції для них не проблема: наскільки збагатилися російські мільярдери з початку 2024 року 

Попри повномасштабне вторгнення в Україну та санкції Заходу російські мільярдери продовжують збільшувати свої статки. Зокрема, за перший квартал 2023 року 10 бізнесменів з оточення Путіна заробили понад 18 мільярдів доларів.

Російські мільярдери збільшують свої капітали

Найкращі результати за перші три місяці 2024 року зафіксував співзасновник компаній Єврохім і СУЕК Андрій Мельниченко. Його статки зросли на 5,29 мільярда доларів до 24,1 мільярда доларів.

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Водночас пікові втрати поніс засновник USM Holdings Алішер Усманов. Його статки зменшилися на 2,8 мільярда доларів до 18,3 мільярда доларів.

Восени 2023 року стало відомо, що російські багатії почали масово виводити кошти з Європи . За підрахунками Bloomberg, загальна вартість активів, які росіяни вивели з європейських країн з лютого 2022 року, становить, щонайменше50 мільярдів доларів.

Загалом десятка найбагатших росіян виглядає так:

Співвласник Норнікелю Володимир Потанін (з початку 2024 року його статки зросли на 768 мільйонів доларів до 31,8 мільярда доларів);

Бенефіціар НЛМК Володимир Лісін (+ 2,91 мільярда доларів до 26,9 мільярда доларів);

Співвласник НОВАТЕК Леонід Міхельсон (– 747 мільйонів доларів до 26,7 мільярда доларів);

Співвласник ЛУКОЙЛ Вагіт Алекперов (+ 1,79 мільярда доларів до 26,4 мільярда доларів);

Бенефіціар компанії Сєвєрсталь Олексій Мордашов (+ 3,75 мільярда доларів до 24,6 мільярда доларів);

Андрій Мельниченко (+ 5,29 мільярда доларів до 24,1 мільярда доларів);

Алішер Усманов (- 2,8 мільярда доларів до 18,3 мільярда доларів);

Михайло Прохоров (+ 1,38 мільярда доларів до 17,1 мільярда доларів);

Засновник Альфа-груп Михайло Фрідман (+ 1,21 мільярда доларів до 13,5 мільярда доларів);

Співвласник НОВАТЕК і Сибур Геннадій Тимченко (- 1,45 мільярда доларів до 12,7 мільярда доларів).

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, до трійки найзаможніших людей у світі входять Бернар Арно (230 мільярдів доларів), Джефф Безос (204 мільярди доларів) та Ілон Маск (189 мільярдів доларів).