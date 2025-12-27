Саме цю копійку вилучають зараз: НБУ уже ухвалив рішення

НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Цей процес розпочався ще з 1 жовтня 2025 року. Наразі він відбувається непомітно для громадян.

Для чого 10 копійок виводять з обігу?

Регулятор ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок для скорочення витрат учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зауважимо, що наразі у готівковому обігу України перебуває приблизно 5,5 мільярдів розмінних монет різних номіналів. Серед них:

4,1 мільярда – 10 копійок;

1,4 мільярда – 50 копійок.

До того ж попит на 10 копійок не є високим. На відміну від – 50 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– вказав регулятор.

Зараз здавати 10 копійок у банк непотрібно. Вилучення цієї монети відбувається поступово. До того ж:

10 копійок можна використовувати при розрахунках;

вилучають цю монету, коли вона потрапляє в банк, наприклад, після інкасації.

Чи можуть розрахунки відбуватися без 10 копійок?

Аби розрахунки відбувалися без 10 копійок, застосовуються спеціальні правила. Їх встановив регулятор, повідомляє Нацбанк.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року,

– йдеться у повідомленні НБУ.



Які правила заокруглення діють у 2025 / Інфографіка НБУ

Що ще виводив з обігу НБУ?