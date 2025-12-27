Именно эту копейку изымают сейчас: НБУ уже принял решение

НБУ принял решение о выводе из обращения 10 копеек. Этот процесс начался еще с 1 октября 2025 года. Сейчас он происходит незаметно для граждан.

Для чего 10 копеек выводят из обращения?

Регулятор принял решение о выводе из обращения 10 копеек для сокращения расходов участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Использовали как средство оплаты более тысячи лет: какая самая старая валюта в мире до сих пор в обращении

Заметим, что сейчас в наличном обращении Украины находится примерно 5,5 миллиарда разменных монет различных номиналов. Среди них:

4,1 миллиарда – 10 копеек;

1,4 миллиарда – 50 копеек.

К тому же спрос на 10 копеек не является высоким. В отличие от – 50 копеек.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– указал регулятор.

Сейчас сдавать 10 копеек в банк не нужно. Изъятие этой монеты происходит постепенно. К тому же:

10 копеек можно использовать при расчетах;

изымают эту монету, когда она попадает в банк, например, после инкассации.

Могут ли расчеты происходить без 10 копеек?

Чтобы расчеты происходили без 10 копеек, применяются специальные правила. Их установил регулятор, сообщает Нацбанк.

Во время безналичных расчетов округление не будет осуществляться, как это происходит и во время округления до сумм, кратных 10 копейкам, что сейчас действуют в Украине с 2018 года,

– говорится в сообщении НБУ.



Какие правила округления действуют в 2025 / Инфографика НБУ

Что еще выводил из обращения НБУ?