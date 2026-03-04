Рупія слабне на фоні ситуації на Близькому Сході

Сьогодні індійська рупія відчутно ослабла, відносно долара. Така ситуація стала наслідком подій на Близькому Сході. Річ у тім, що цей конфлікт вдарив по світових ринках.

Що сталося з курсом індійської рупії?

Курс рупії до долара впав на майже 0,9%. Індійська валюта сягнула – 92,3025 за долар, повідомляє Reuters.

Важливо! Попередній низький рівень було встановлено у січні – 91,9875 рупії за долар.

Потрібно розуміти, що Індія надзвичайно залежна від Близького Сходу, зокрема, в питання нафти. До того ж на рупію впливають і інші фактори. Адже, як вказують аналітики, загальна тенденція для індійської валюти дещо послабшала.

Резервному банку Індії потрібно буде продовжувати згладжувати слабкість індійського рупійного курсу, щоб уникнути ефектів вторинної волатильності, доки не буде досягнуто більш стійкої рівноваги між фінансовими притоками та відтоками,

– каже старший віцепрезидент з питань бізнесу та економічних досліджень Axis Bank Танай Далал.

Потрібно розуміти, що рупія продовжує перебувати під значним тиском:

з початку року ця валюта впала на понад 2%;

у 2025 році її падіння склало – 5%, вказує Reuters.

Зауважимо, що такі зміни, щодо рупії, вплинули також на:

індійський бенчмарк-індекс акцій Nifty 50 – він впав на майже 2%;

а дохідність 10-річних облігацій країни зросла на 4 базисні пункти, вона сягнула – 6,717%.

У разі тривалої кризи очікується послаблення макроекономічних перспектив Індії через збільшення дефіциту поточного рахунку, вищу інфляцію, різкіше знецінення рупії та нижче зростання ВВП,

– вказує видання.

