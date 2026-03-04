Рупия слабеет на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня индийская рупия ощутимо ослабла, относительно доллара. Такая ситуация стала следствием событий на Ближнем Востоке. Дело в том, что этот конфликт ударил по мировым рынкам.

Что произошло с курсом индийской рупии?

Курс рупии к доллару упал почти на 0,9%. Индийская валюта достигла – 92,3025 за доллар, сообщает Reuters.

Важно! Предыдущий низкий уровень был установлен в январе – 91,9875 рупии за доллар.

Нужно понимать, что Индия чрезвычайно зависима от Ближнего Востока, в частности, в вопросе нефти. К тому же на рупию влияют и другие факторы. Ведь, как указывают аналитики, общая тенденция для индийской валюты несколько ослабла.

Резервному банку Индии нужно будет продолжать сглаживать слабость индийского рупийного курса, чтобы избежать эффектов вторичной волатильности, пока не будет достигнуто более устойчивого равновесия между финансовыми притоками и оттоками,

– говорит старший вице-президент по вопросам бизнеса и экономических исследований Axis Bank Танай Далал.

Нужно понимать, что рупия продолжает находиться под значительным давлением:

с начала года эта валюта упала более чем на 2%;

в 2025 году ее падение составило – 5%, указывает Reuters.

Заметим, что такие изменения, относительно рупии, повлияли также на:

индийский бенчмарк-индекс акций Nifty 50 – он упал почти на 2%;

а доходность 10-летних облигаций страны выросла на 4 базисных пункта, она достигла – 6,717%.

В случае длительного кризиса ожидается ослабление макроэкономических перспектив Индии из-за увеличения дефицита текущего счета, более высокую инфляцию, резкое обесценивание рупии и ниже рост ВВП,

– указывает издание.

Что известно о торговом соглашении между США и Индией?