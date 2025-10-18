Мільярди під землею: якими рудами багата Україна
- Україна має найбільші в Європі запаси залізних, титанових, марганцевих та уранових руд.
- Найбільші поклади залізної руди зосереджені в Криворізькому басейні, а уранові руди переважно знаходяться на Кіровоградщині.
Україна багата на різного роду копалини. Зараз саме на українській території знаходиться найбільша кількість деяких руд у Європі.
Яких руд багато в Україні?
В Україні найбільші запаси в Європі залізних, титанових, марганцевих, уранових руд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут геології.
Такі копалини "розкидані" по всій українській території:
- Марганцеві руди
Нікопольський басейн має запаси марганцевих руд у розмір приблизно 2,5 мільярди тонн. Для розуміння, такі об'єми поступаються лише африканським. З очевидних переваг таких руд, потрібно виділити те, що вони залягають саме у пластах осадового походження. Себто, їх легше видобувати.
Зверніть увагу! Активний видобуток марганцевих руд також здійснюється у Великотокмацькому родовищі.
- Уранові руди
Більшість уранових руд "залягають" на Кіровоградщині. Потрібно розуміти, що це надзвичайно необхідні копалини. Річ у тім, що саме уранові руди є надважливими для розвитку атомної енергетики.
- Титанові руди
Титанові руди переважно зосереджені в розсипах піщаних відкладень. Завдяки цьому їх видобуток доволі простий.
Важливо! В Україні є 40 титанових родовищ. Деякі з них розташовані на Дніпропетровщині.
- Залізні руди
В Україні найбільші поклади залізної руди сконцентровані саме в Криворізькому залізорудному басейні, тобто на Дніпропетровщині. Також багаті на цю копалину:
- Білозерський район (Запорізька область);
- Керченський басейн (АР Крим);
- Кременчуцький район (Полтавщина).
Що потрібно знати про корисні копалини України?
Україна має значні запаси дорогоцінних металів. Зокрема і золота. Переважно цей дорогоцінний метал "залягає" на Закарпатті та Дніпропетровщині.
Як показують дані Державної служби геології та надр України, корисні копалини коштують достатньо дорого. Так, наприклад, кам'яне вугілля має ціну – 5 900 гривень за тонну.
Зверніть увагу! Вважається, що найбагатшою на корисні копалини є Донеччина.