Україна багата на різного роду копалини. Зараз саме на українській території знаходиться найбільша кількість деяких руд у Європі.

Яких руд багато в Україні?

В Україні найбільші запаси в Європі залізних, титанових, марганцевих, уранових руд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут геології.

Читайте також Де в Україні найбільше літію: відомо про родовище європейського масштабу

Такі копалини "розкидані" по всій українській території:

Марганцеві руди

Нікопольський басейн має запаси марганцевих руд у розмір приблизно 2,5 мільярди тонн. Для розуміння, такі об'єми поступаються лише африканським. З очевидних переваг таких руд, потрібно виділити те, що вони залягають саме у пластах осадового походження. Себто, їх легше видобувати.

Зверніть увагу! Активний видобуток марганцевих руд також здійснюється у Великотокмацькому родовищі.

Уранові руди

Більшість уранових руд "залягають" на Кіровоградщині. Потрібно розуміти, що це надзвичайно необхідні копалини. Річ у тім, що саме уранові руди є надважливими для розвитку атомної енергетики.

Титанові руди

Титанові руди переважно зосереджені в розсипах піщаних відкладень. Завдяки цьому їх видобуток доволі простий.

Важливо! В Україні є 40 титанових родовищ. Деякі з них розташовані на Дніпропетровщині.

Залізні руди

В Україні найбільші поклади залізної руди сконцентровані саме в Криворізькому залізорудному басейні, тобто на Дніпропетровщині. Також багаті на цю копалину:

Білозерський район (Запорізька область);

Керченський басейн (АР Крим);

Кременчуцький район (Полтавщина).

Що потрібно знати про корисні копалини України?

Україна має значні запаси дорогоцінних металів. Зокрема і золота. Переважно цей дорогоцінний метал "залягає" на Закарпатті та Дніпропетровщині.

Як показують дані Державної служби геології та надр України, корисні копалини коштують достатньо дорого. Так, наприклад, кам'яне вугілля має ціну – 5 900 гривень за тонну.

Зверніть увагу! Вважається, що найбагатшою на корисні копалини є Донеччина.