Миллиарды под землей: какими рудами богата Украина
- Украина имеет крупнейшие в Европе запасы железных, титановых, марганцевых и урановых руд.
- Крупнейшие залежи железной руды сосредоточены в Криворожском бассейне, а урановые руды преимущественно находятся на Кировоградщине.
Украина богата на разного рода ископаемые. Сейчас именно на украинской территории находится наибольшее количество некоторых руд в Европе.
Каких руд много в Украине?
В Украине самые большие запасы в Европе железных, титановых, марганцевых, урановых руд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт геологии.
Такие ископаемые "разбросаны" по всей украинской территории:
- Марганцевые руды
Никопольский бассейн имеет запасы марганцевых руд в размер примерно 2,5 миллиарда тонн. Для понимания, такие объемы уступают лишь африканским. Из очевидных преимуществ таких руд, нужно выделить то, что они залегают именно в пластах осадочного происхождения. То есть, их легче добывать.
Обратите внимание! Активная добыча марганцевых руд также осуществляется в Великотокмацком месторождении.
- Урановые руды
Большинство урановых руд "залегают" на Кировоградщине. Нужно понимать, что это чрезвычайно необходимые ископаемые. Дело в том, что именно урановые руды являются сверхважными для развития атомной энергетики.
- Титановые руды
Титановые руды преимущественно сосредоточены в россыпях песчаных отложений. Благодаря этому их добыча довольно проста.
Важно! В Украине есть 40 титановых месторождений. Некоторые из них расположены на Днепропетровщине.
- Железные руды
В Украине крупнейшие залежи железной руды сконцентрированы именно в Криворожском железорудном бассейне, то есть на Днепропетровщине. Также богаты на это ископаемое:
- Белозерский район (Запорожская область);
- Керченский бассейн (АР Крым);
- Кременчугский район (Полтавская область).
Что нужно знать о полезных ископаемых Украины?
Украина имеет значительные запасы драгоценных металлов. В частности и золота. Преимущественно этот драгоценный металл "залегает" на Закарпатье и Днепропетровщине.
Как показывают данные Государственной службы геологии и недр Украины, полезные ископаемые стоят достаточно дорого. Так, например, каменный уголь имеет цену – 5 900 гривен за тонну.
Обратите внимание! Считается, что самой богатой на полезные ископаемые является Донецкая область.