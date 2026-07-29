Санкційна петля затягнулася: торги рублевим стейблкоїном A7A5 обвалилися на 96%

Стейблкоїн – це криптоактив, курс якого прив'язаний до традиційної валюти, найчастіше долара США. Однак у січні 2025 року російська компанія A7 LLC запустила в Киргизстані рублевий A7A5, що мав допомогти бізнесу країни-агресорки здійснювати міжнародні платежі в обхід західних санкцій. І вже за перший рік через нього пройшло понад 100 мільярдів доларів.

Що пішло не так з рублевим стейблкоїном

Та стрімке зростання змінилося не менш стрімким падінням. За даними Elliptic, середньодобовий обсяг транзакцій скоротився на 96% порівняно з піком, зафіксованим у липні 2025 року. Ба більше, єдина біржа, де токен мав значну ліквідність, наразі недоступна.

По-перше, на заваді росіянам стали скоординовані санкції, запроваджені напередодні США, Великою Британією та ЄС. Регулятори наклали обмеження на пов'язану зі стейблкоїном інфраструктуру, що значно ускладнило його використання.

По-друге, Центробанк Росії вже давно виступає проти обігу криптоактивів на внутрішньому ринку. Наприкінці 2025 року він посилив контроль над основним способом купівлі A7A5 для звичайних користувачів – через банківські картки.

По-третє, уже у квітні поповнення рахунків у такий спосіб відключила криптобіржа Grinex, тож більшість роздрібних користувачів втратили останній простий спосіб придбати токен, що й спричинило різке падіння обсягів транзакцій.



Щомісячний обсяг транзакцій A7A5 / Elliptic

Нагадаємо, також ЄС услід за Великою Британією включив до нового санкційного списку одну з найбільших криптобірж світу, щоправда, без заморожування активів компанії. HTX могла допомагати росіянам обходити західні обмеження раніше.