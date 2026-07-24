Як HTX потрапила під санкції ЄС

Уже в п'ятницю, 24 липня, з'явився відповідний перелік із 18 постачальників криптопослуг, які могли допомагати росіянам обходити санкції. Серед них одна з найбільших криптобірж світу – HTX, раніше відома як Huobi, передає Reuters.

Щоправда, європейські обмеження не передбачають повного санкційного режиму й заморожування активів компанії.

Її заснували в Китаї у 2013 році. Біржа називала гонконзького мільярдера Джастіна Сана своїм "радником", а у 2022 році він придбав контрольний пакет акцій HTX. Цікаво, що бізнесмен також був одним із найпомітніших інвесторів World Liberty Financial – криптовалютного проєкту, який запустили Дональд Трамп та його сини. Утім, згодом їхні взаємини нібито зіпсувалися.

Першою санкції проти HTX запровадила Велика Британія ще у травні – у межах пакета, спрямованого проти так званих "тіньових фінансових систем", які, за оцінкою Лондона, підтримують російську воєнну економіку. Тоді це рішення сколихнуло індустрію, адже настільки велика криптобіржа вперше потрапила під санкції.

Натомість представник компанії переконував, що дотримання регуляторних норм залишається для неї беззаперечним пріоритетом. "Ми проактивно відстежуємо зміни та суворо дотримуємося нормативних вимог у всіх юрисдикціях, де працюємо", – йшлося в заяві на початку року.

Нагадаємо, напередодні секторальні обмеження проти фінустанов держави-агресорки розширили в Україні, відповідне рішення РНБО парламентарі затвердили ще 14 липня. Зокрема, зміни включають заборону на операції зі стейблкоїнами, забезпеченими рублем.