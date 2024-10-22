Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц озвучив 24 Каналу думку, що все те, що відбувається в російському фінансовому секторі – це не побажання влади.

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Рубль знецінюється

Ліпсіц розповів, що у 2022 році на російському ринку вже була паніка. Тоді рубль дійшов до співвідношення з доларом 120 до 1. Тоді проблему вирішили терміново тим, що зобов'язали всіх експортерів повертати валютний дохід у Росії, його одразу ж продавали, й норма повернення була 80% – 90%.

Зараз норму знизили до 25%. Гроші не можна з-за кордону повернути в Росію. Експорт є, але банківські санкції заважають повернути гроші з закордонних доларових рахунків. Тому валюти надходить менше. Імпорт дорожчає, рубль знецінюється, але тоді сильно дорожчають товари, й вони стають менш доступними простому населенню,

– зазначив доктор економічних наук.

Конфлікти Кремля з Центробанком

За його словами, рубль перебуває в ситуації інфляції. Центробанк за законом відповідає за стабільність рубля. У нього залишився один інструмент. Це ключова ставка. Вона не зупиняє інфляцію, але Центробанк не може відмовитись використовувати цей інструмент, і це зупиняє економіку, бо кредити стають надзвичайно дорогими.

"Це викликає кумедні конфлікти всередині керівництва Росії. Деякі державні органи вже ненавидять Центробанк. Вони його жорстко критикують, мовляв, Центробанк здійснює диверсію щодо економіки Росії. Центробанк розуміє, що інфляція розганяється, економіка зупиняється, тому відбувається зростання ставки", – зауважив Ліпсіц.