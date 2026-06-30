Три способа, которыми мошенники похищают финансовый номер телефона в Украине

С помощью номера мобильного телефона граждане подтверждают финансовые операции, входят в систему онлайн-банкинга и получают коды безопасности. Поэтому контроль над ним может не только открыть мошенникам доступ к вашим личным сообщениям, но и позволить им управлять всеми вашими банковскими счетами.

Какие схемы распространены в Украине

Сейчас финансовый номер телефона все чаще становится мишенью киберпреступников. Специалисты образовательной платформы Нацбанка "Гаразд" объяснили, как работают самые распространенные мошеннические схемы.

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Похищение мобильного телефона

Самый банальный способ – физически завладеть вашим смартфоном. Если SIM-карта защищена простым PIN-кодом вроде "1111" или "1234", получить к ней доступ не составит труда. После этого мошенник может воспользоваться личными данными владельца, войти в мобильный банкинг и распоряжаться счетами.

Восстановление SIM-карты как "утерянной"

Еще одна распространенная схема – перевыпуск SIM-карты под видом утери. Для этого мошенники сначала собирают информацию, которая может понадобиться мобильному оператору. Например, неоднократно звонят с разных незнакомых номеров, надеясь, что человек перезвонит хотя бы на один из них, а также пополняют его счет на символическую сумму.

Данных о последних звонках и времени такой транзакции иногда достаточно, чтобы навредить абоненту, пользующемуся обычным предоплаченным номером. Если же у вас оформлен контракт – "восстановить" SIM-карту удаленно не удастся.

Выманивание кода из SMS от оператора

Еще один вариант – получить от жертвы код подтверждения, который присылает мобильный оператор. Для этого злоумышленник регистрируется в личном кабинете, после чего владелец номера получает SMS. Если передать данные оттуда посторонним, SIM-карту также могут перевыпустить без вашего ведома.

Таким образом, финансовый номер следует защищать так же тщательно, как и банковскую карту. Эксперты советуют не разглашать коды безопасности, использовать сложный PIN-код и, по возможности, оформить договор с мобильным оператором.

Напомним, даже если мошенники уже получили доступ к вашим данным, потери можно минимизировать. Для этого следует как можно быстрее заблокировать счета.